La résistance palestinienne continue de faire face à l’agression sioniste sur la bande de Gaza, pour le 282e jour consécutif, qui a jusqu’à présent entraîné la mort de centaines d’officiers et de soldats ennemis et blesser des dizaines de milliers de personnes, sans compter la destruction partielle de centaines de véhicules militaires.

Aujourd’hui dimanche, les Brigades Al-Qods ont bombardé, avec des obus de mortier réguliers de calibre 60, les positions des soldats ennemis sionistes dans la région d’Al-Abd Jabr, Al-Tuma et Burj Al-Assi, au sud-ouest de la ville de Rafah.

Les Brigades Al-Qods ont également ciblé les soldats ennemis sionistes et les véhicules militaires stationnés au point de passage de Rafah et ses environs avec un certain nombre d’obus de mortier, ainsi qu’un barrage d’obus de mortier sur les soldats ennemis sionistes pénétrant dans les environs de l’aéroport, à l’est de la ville de Rafah.

Les Brigades Al-Qods ont également bombardé, avec des missiles Ababil et des obus de mortier de gros calibre, le quartier général de commandement ennemi situé dans le site d’Abou Oreiban dans l’axe Netzarim.

Par ailleurs, les médias militaires des Brigades Al-Qods ont diffusé des images de bombardement du site militaire Fajjah et des positions des soldats ennemis sionistes dans l’axe Netzarim.

Les médias militaires des Brigades Al-Qods ont diffusé des images de bombardements par les factions de la résistance palestinienne – les Brigades du Martyr Abou Ali Moustafa, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, les Brigades Ansar et les forces du martyr Omar Al-Qasim- les colonies sionistes et les concentrations ennemies avec des roquettes et des obus de mortier.

Al-Qassam découvre une force sioniste qui a infiltré un camion humanitaire

À leur tour, les Moudjahidines de Qassam ont pu repérer une force sioniste spéciale qui s’était infiltrée, cachée à l’intérieur d’un camion humanitaire, et lorsqu’elle est arrivée au carrefour du projet à l’est de Rafah et est entrée dans une maison, les Moudjahidines les ont directement affrontés à distance nulle avec des armes légères et des obus personnels, tuant et blessant tous ses membres.

Ce n’est pas la première fois que les forces d’occupation israéliennes ont recours à des véhicules civils ou à des camions d’aide pour mener des opérations militaires auprès de la population civile que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie.

Hier, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de la Résistance islamique (Hamas), ont annoncé avoir tué des soldats israéliens et détruit des véhicules dans deux embuscades dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les Brigades Al-Qassam ont déclaré – dans un communiqué – qu’elles ont réussi à faire exploser un champ de mines contre une force du génie israélienne, faisant des morts ou des blessés dans le quartier d’Al-Shoka, à l’est de la ville de Rafah.

Dans un autre communiqué, les Brigades Al-Qassam ont affirmé avoir également tendu une embuscade à un convoi de véhicules israéliens à l’est de la ville de Rafah. Elles ont indiqué que ses combattants ont également réussi à détruire 3 chars et un véhicule de transport de troupes appartenant à l’occupation dans le même axe.

Par ailleurs, la branche militaire du mouvement Hamas a déclaré avoir ciblé un véhicule sioniste avec un missile antichar, tuant et blessant des soldats d’occupation à proximité, dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza. Les nouvelles opérations des Brigades Al-Qassam dans les villes de Rafah et de Gaza surviennent alors que les combats se poursuivent entre la résistance et les forces d’occupation pénétrant dans les quartiers au sud-ouest de la ville de Gaza.

Dimanche, Al-Qassam a également bombardé les forces ennemies pénétrant à proximité du quartier de Tel al-Hawa et de son quartier général de commandement dans l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza, avec des missiles à courte portée.

