Dimanche, la Résistance islamique au Liban – Hezbollah a mené plusieurs opérations contre l’occupation israélienne et les localisations de ses soldats déployés à la frontière palestino-libanaise occupée, dans le cadre de son soutien à la bande de Gaza et à sa résistance, et en réponse aux attaques de l’occupation contre les villages du sud.

Lors de ses dernières opérations, la Résistance islamique a ciblé le site israélien de Ramtha avec des missiles, confirmant ainsi des frappe directes.

Toujours dans les collines occupées de Kafr Shuba, des résistants ont ciblé un déploiement de soldats d’occupation israéliens à proximité du site de Ruwaisat Al-Alam avec un missile Burkan.

En réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre les villages et les lieux sûrs du sud et aux attaques contre les civils, en particulier l’attaque qui a visé les villes d’Arnoun et d’Al-Khardali, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont lancé une attaque aérienne avec un escadron de drones d’assaut contre le nouveau quartier général de commandement de la 91e Division à Eyelet, ciblant les endroits où ses officiers et ses soldats étainet stationnés et des pertes confirmées ont été enregistrées.

La Résistance islamique a également ciblé un déploiement de soldats d’occupation israéliens à proximité du site Hadab Yarin avec des missiles. ‏

Pendant ce temps, le correspondant d’Al-Manar dans le sud a rapporté des bombardements d’artillerie israéliens qui ont visé la périphérie des villes de Kafr Hamam et Kafar Shuba, ainsi que la région de Jabal Balat dans le secteur ouest.

Un drone israélien a également mené un raid sur la ville d’Aita al-Shaab, tandis que d’autres raids israéliens ont visé la périphérie de la ville de Bani Hayyan, ainsi que les villes de Hula et Mays al-Jabal, au sud.

Cela survient alors que la Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations qualitatives contre les sites d’occupation israéliens le long de la frontière libano-palestinienne occupée, infligeant de lourdes pertes à ses forces et à son équipement.

Hier, les médias israéliens ont rapporté dans un reportage que le Hezbollah a introduit de nouveaux moyens de combat dans ses opérations en cours contre les sites israéliens, dans le nord de la Palestine occupée, qui sont de nouveaux drones du type Shahed 101, qui sont très difficiles à à détecter et à intercepter pour l’armée de l’air ».

