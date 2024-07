Lors d’un rassemblement en Pennsylvanie, le samedi 13 juillet, quelques jours avant sa confirmation solennelle en tant que candidat républicain à la présidence pour la troisième fois, Donald Trump a survécu à ce qui semblait être une tentative d’assassinat.

Une salve de coups de feu a été entendue, suivie de scènes de panique et d’agitation de la foule et de l’ancien président américain, du sang sur le visage, encerclé par les agents des services secrets.

« J’ai immédiatement su que quelque chose n’allait pas, j’ai entendu un sifflement, des coups de feu, et j’ai immédiatement senti la balle traverser la peau », a écrit Trump sur son compte X, après l’incident qui est devenu le nouveau sujet de discussion des médias grand public.

Dans la foulée, les médias sociaux ont été en effervescence, les internautes se sont mis a commenté l’apparente tentative d’assassinat de Trump en la comparant à ce que Trump lui-même et d’autres présidents américains ont fait pendant des années.

Beaucoup ont également pointé du doigt la guerre génocidaire soutenue par les États-Unis contre Gaza, étant donné que l’attaque contre Trump est survenue à peine quelques heures après le dernier massacre perpétré par ‘Israël’ à Khan Younès dans le sud de Gaza.

Dans un message sur X, Dan Cohen, journaliste et cinéaste, a rappelé aux gens ce que Trump a fait en tant que président américain, en particulier son ordre de l’assassinat du haut commandant antiterroriste iranien, général Qassem Soleimani, en janvier 2020.

« En tant que président, Trump a été plutôt fidèle au projet unilatéral de la guerre permanent. Il a ordonné ainsi “l’assassinat de Qassem Soleimani, a sanctionné la Russie, envoyé des armes mortelles à l’Ukraine et intensifié la guerre froide avec la Chine », a écrit Cohen.

« Les États-Unis n’hésitent pas à assassiner des personnalités politiques étrangères considérées comme une menace pour leur agenda géopolitique. Seuls les gens les plus naïfs et les plus ignorants pensent que cela ne peut pas se produire chez eux ».

Elijah Magnier, journaliste chevronné, a également saisi l’occasion pour établir un parallèle entre ce qui est arrivé à Trump samedi et ce que les Palestiniens de la bande de Gaza doivent endurer chaque jour.

« Donald Trump a reçu une balle dans l’oreille droite, le tireur a été tué tout de suite et le monde a été frappé par un tsunami de compassion », a écrit Magnier.

« Les Palestiniens reçoivent des milliers de balles chaque jour, les tireurs sont libres, l’Occident les soutient et le monde ne bouge pas d’un pouce ».

Sarah, une influenceuse de premier plan sur les réseaux sociaux, a eu un point de vue révélateur sur l’incident lié à Trump.

« Les grands médias sont plus préoccupés par le fait que Trump ait reçu une balle dans l’oreille que par les plus de 400 civils palestiniens assassinés et mutilés par Israël le même jour à Gaza », a-t-elle écrit sur son compte X. « Cela vous dit tout ce que vous devez savoir ».

Dans un message sur X, Denijal Jegic, un chercheur à l’université américano-libanaise à Beyrouth, a dénoncé « les doubles standards de l’Occident collectif vis-à-vis de l’incident Trump et du génocide à Gaza ».

« L’Occident collectif exprime ‘ses pensées’, son ‘choc’ et ses vœux de bonheur à Trump tout en continuant de massacrer plus de 180 000 Palestiniens à Gaza. Il n’y a pas non plus de contradiction ici », a-t-il écrit, en partageant des captures d’écran de tweets de hauts dirigeants mondiaux sur la fusillade de Pennsylvanie.

Chen Weihua, journaliste chinois et correspondant du China Daily EU, s’est dit « choqué » par la réaction « plus rapide et plus forte » des dirigeants européens à la tentative d’assassinat de Trump qu’aux « massacres de Palestiniens à Gaza ».

Eva Karene Bartlett, écrivaine et militante, a déclaré que l’incident survenu à l’ancien président américain a reçu et continuera de recevoir plus de couverture médiatique et d’indignation que le génocide qui est en cours à Gaza depuis près de 300 jours.

« J’ajouterais : on récolte ce que l’on sème. Tout chaos qui pourrait s’ensuivre aux États-Unis est ce que les régimes successifs et l’État profond des États-Unis ont fomenté à l’échelle mondiale pendant près de 200 ans de néocolonialisme sauvage qui a massacré des millions de personnes », a-t-elle écrit.

Dans ce sens, Sharmine Narwine, journaliste libanaise pour The Cradle, a déclaré qu’il était plutôt « drôle » d’entendre les Américains exprimer « leur indignation face aux assassinats » en réaction à la nouvelle de la tentative d’assassinat de Trump.

Cela survient quelques heures après que près de cent Palestiniens ont été tués dans une frappe de missiles qui a ciblé une zone peuplée de plus de 80 000 personnes déplacées dans la ville de Khan Younès.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, près de 38 500 Palestiniens sont tombés en martyre jusqu’à présent dans la guerre génocidaire israélo-américaine contre les Palestiniens de la bande de Gaza.

Source: Avec PressTV