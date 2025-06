Le candidat à la mairie de New York, Zohran Mamdani, a promis de faire arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’il se rendait dans la ville.

Ces propos ont été faits lors d’un débat électoral à la synagogue B’nai Jeshurun de New York, co-organisé par le New York Jewish Agenda et réunissait sept candidats démocrates.

Whitney Tilson a accusé Mamdani d’être « un incitateur principal des manifestations antisémites et anti-israéliennes » dans la ville.

Mamdani a répondu en citant l’activiste israélienne Noy Katsman, dont le frère a été tué le 7 octobre : « Nous ne devons jamais abandonner la conviction que toute vie, israélienne et palestinienne, juive et arabe, est également précieuse. »

Le candidat a ensuite invoqué les historiens israéliens Amos Goldberg et Daniel Blatman, ainsi que l’ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui a récemment qualifié les actions de l’armée d’occupation à Gaza de « guerre de dévastation : tuerie indiscriminée, illimitée, cruelle et criminelle de civils ».

Mamdani s’est engagé à ramener New York « en conformité avec le droit international ».

« Ma réponse est la même qu’on parle de Vladimir Poutine ou de Netanyahu. Je pense que cette ville devrait respecter le droit international, et nous avons vu d’autres pays signataires de la CPI déclarer qu’ils honoreraient cette demande », a-t-il déclaré.

Rappelons que le gouvernement de Netanyahu est impliqué dans une guerre génocidaire contre Gaza qui a couté la vie à plus de 54.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, depuis octobre 2023.