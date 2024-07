La Résistance islamique en Irak a affirmé, dans un communiqué ce soir, avoir ciblé avec des drones la base Maalim dans les territoires palestiniens occupés.

Un communiqué de la résistance a indiqué que « ces attaques s’inscrivent dans la poursuite de la lutte et la résistance à l’occupation israélienne, et en soutien au peuple de la bande de Gaza, et en réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre les civils palestiniens, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées ».

Le communiqué a souligné que « la résistance continuera à détruire les bastions ennemis jusqu’à ce que l’agression israélienne dans la bande de Gaza cesse ».

Hier, la Résistance islamique en Irak a annoncé avoir ciblé Eilat occupée et le port occupé de Haïfa, avec des drones et le missile Arqab ».

Une source d’Al-Manar a affirmé que « la résistance a intensifié ses opérations militaires après le massacre de l’occupation israélienne à Mawasi Khan Yunis, dans la bande de Gaza ».

Source: Médias