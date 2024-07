Le Wall Street Journal américain a révélé « qu’Israël a utilisé 8 tonnes de bombes pour bombarder Al-Mawasi il y a quelques jours ».

La semaine dernière, l’armée d’occupation israélienne a commis un massacre majeur en bombardant les camps de déplacés près du carrefour d’Al-Nas dans la région de Mawasi Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza. Cet horrible massacre a fait plus de 350 martyrs et blessés.

Le correspondant d’Al-Manar a souligné que « l’armée » israélienne a bombardé des membres de la Défense civile alors qu’ils tentaient de secourir les martyrs du massacre », et a déclaré que « plus de 20 ambulances sont arrivées à l’hôpital du Koweït à Khan Yunis après le massacre ».

Dans ce contexte, un sondage réalisé par YouGov, organisé par le Centre de recherche économique et politique (CEPR), a montré que « 52 % des Américains sont d’accord sur le fait que le gouvernement américain doit arrêter les livraisons d’armes vers Israël afin de mettre un terme à ses attaques contre la bande de Gaza ».

Le réseau américain NBC News a rapporté « les réactions suscitées par le ciblage par l’occupation israélienne, dans le cadre de son agression continue contre la bande de Gaza, de l’enfant de 6 ans, Hind Rajab, en février dernier, assiégée par les tirs de l’occupation, ce qui a conduit à une condamnation internationale ».

La chaîne a affirmé que « le pilote américain toujours en service actif, Larry Hibbert Jr., a décidé de solliciter le statut d’objecteur de conscience auprès de l’armée américaine », expliquant que « l’accident de l’enfant a accéléré sa décision ».

La même chose s’est produite pour le pilote américain Juan Betancourt qui, après avoir vu des images de morts et de destructions à Gaza, a déclaré « qu’il ne peut plus ignorer le rôle du gouvernement américain dans la guerre, y compris sa fourniture d’armes, sa couverture diplomatique, et ses services de renseignement ».

À la lumière des massacres israéliens à Gaza, la chaîne a souligné « qu’Hébert et Betancourt, tous deux membres de l’US Air Force, demandent actuellement à devenir objecteurs de conscience en raison du soutien des États-Unis à « Israël ».

