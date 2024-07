Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, s’est adressé à l’ennemi israélien « si vos chars viennent au Liban et vers son sud, vous ne souffrirez pas de pénurie de chars car vous n’aurez plus de chars ».

Dans son discours, ce mercredi 17 juillet, à l’occasion du deuil d’Achour ou martyre de l’Imam Hussein (petit-fils du prophète Mohammad ‘S’), il a réitéré que « notre front au Liban ne s’arrêtera pas tant que l’agression israélienne se poursuit contre Gaza, sa population et sa résistance ».

Le chef du Hezbollah a en souligné que « la poursuite du ciblage des civils libanais par l’occupation poussera la Résistance à lancer des missiles et à cibler de nouvelles colonies qui n’étaient pas auparavant dans sa ligne de mire ».

Voici les principaux points de son discours :

La paix soit sur vos martyrs, les familles de vos martyrs, vos blessés, les familles de vos blessés, les persévérants dans les localités du sud, les déplacés de leurs foyers, les moudjahidines combattants et leurs familles en attente.

La paix soit sur Gaza et son peuple patient et inébranlable, l’exemple de patience et de fermeté de cette époque. La paix soit sur ses femmes, ses hommes, ses enfants, ses martyrs et ses blessés. La paix soit sur sa faim et sa soif, sa fierté, son orgueil, son héroïsme et ses miracles.

À ceux qui veulent qu’on reconnaisse cette entité usurpatrice, la reconnaître et normaliser avec elle… nous leur disons ce qu’Abou Abdallah Al-Hussein (que la paix soit sur lui) a dit au milieu du siège : « Non par Dieu ! Je ne me soumettrai pas à vous comme un humilié ni ne me baisserai devant vous à la manière des esclaves ».

A ceux qui nous demandent de cesser de soutenir les opprimés et les agressés à Gaza et nous font peur de la guerre contre le Liban, nous leur répétons les paroles de l’Imam Hussein: « Le bâtard, fils de bâtard, nous fait choisir entre deux choses : Entre la mort et l’humiliation. Loin de nous l’humiliation ! Dieu, Son Prophète et les croyants ne l’acceptent pas pour nous ».

Nous sommes ici pour soutenir la Palestine, la bande de Gaza opprimée, la Cisjordanie et le peuple libanais.

Nous pensons que ce que la résistance a accompli à Gaza le 7 octobre est tout à fait légitime.

Face aux souffrances des milliers de prisonniers palestiniens, face au siège de plus de deux millions de personnes à Gaza, face aux menaces qui pèsent sur la mosquée Al-Aqsa et face au mutisme et à la négligence du monde envers la cause palestinienne… nous nous trouvons complètement en harmonie avec cette bataille… avec l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui).

Depuis le 8 octobre, le Liban est entré dans une bataille différente et a ouvert le front de soutien à Gaza, car c’est la bataille de la nation entière, en plus de l’ouverture des fronts de soutien à Gaza de la part du Yémen et de l’Irak, avec l’appui de la Syrie et de l’Iran.

Il y a trois pays arabes qui souffrent encore directement de l’occupation, de l’agression et du terrorisme israéliens : la Palestine, le Liban et la Syrie.

Le Yémen a réussi à empêcher les navires de traverser la mer Rouge vers la Palestine occupée et à imposer un siège au port d’Eilat, qui a fait faillite, selon l’aveu de son gouvernement et de ses fonctionnaires.

Nous appelons à la solidarité de la nation et des peuples libres et honorables du monde avec Gaza, son peuple et sa résistance.

Nous appelons également le peuple palestinien à s’unir aujourd’hui dans la bataille de la résistance qui façonne le sort de la Palestine, de la région et de la nation.

Les USA portent l’entière responsabilité des massacres commis par l’ennemi israélien en raison de son approvisionnement en armes.

‘Israël’ souffre sur plusieurs niveaux

Pour la première fois, ‘Israël’ se trouve incapable d’atteindre ses objectifs et souffre de son armée, de ses services de sécurité, de son gouvernement, de ses partis, de sa migration inversée, de sa confiance en lui, de la confiance de son peuple à rester (dans l’entité) ainsi que dans la vision du monde entier à son égard. Tels sont les conséquences des combats et de la détermination.

Toutes les tentatives de l’entité pour cacher ses pertes humaines et matérielles, que ce soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie ou au sud du Liban, commencent à apparaître…

9 254 individus, dont des officiers et des soldats, dont 3 000 amputés de membres, 650 paralysés, 185 totalement aveuglés et plusieurs milliers souffrent de graves traumatismes psychologiques.

Vos chars seront détruits au Liban.

A l’adresse de l’ennemi sioniste, je dis : Si vos chars avancent vers le Liban, vous ne souffrirez plus de pénurie de chars, car vous n’aurez plus de chars. Car ils seront détruits.

Notre front au Liban ne s’arrêtera pas tant que l’agression se poursuit contre Gaza, son peuple et sa résistance sous diverses formes.

De nouvelles colonies seront frappées

La prise pour cible des civils au Liban par l’occupation israélienne poussera la Résistance à lancer des missiles et à viser de nouvelles colonies qui n’étaient pas auparavant dans sa ligne de mire.

En cas de cessez-le-feu, la partie chargée de négocier et de donner des réponses est l’État libanais.

Nous construirons nos villages frontaliers tels qu’ils étaient, plus beaux qu’ils ne l’étaient, et ils seront un symbole de notre fermeté et de notre résistance.

Nous saluons de nouveau l’environnement ferme et conscient sur lequel repose la Résistance, et votre présence n’est rien d’autre qu’une expression claire d’engagement, de conscience et de patience.

Tout ce qui circule sur un accord imminent sur la situation sur le front libanais est faux, et l’avenir de la situation dans le sud-Liban sera décidé à la lumière des résultats de la bataille dans laquelle les fronts de résistance et de soutien sortiront victorieux.

Nous ne vous avons pas abandonné, ô Hussein, vous le savez, et le monde entier le sait, les preuves sont : nos martyrs, nos blessés et nos maisons détruites.

Toujours et pour toujours nous prêtons allégeance à vous ô Hussein.