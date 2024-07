Le site de la chaîne israélienne Makan a révélé que Lieberman et Bennett, les deux hommes politiques israéliens de premier plan, se sont rencontrés dans un lieu public à Tel Aviv pour une conversation politique, il y a environ un mois, et que le chef du parti Israël Beitenou, Avigdor Lieberman, souhaitait que Bennett le rejoigne dans une liste commune qu’il dirige.

Selon la même source, le chef du parti Israël Beitenou, Avigdor Lieberman, a rencontré l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, dans un lieu public à Tel Aviv, dans le but de parvenir à une alliance politique qui servirait de « solution alternative » au pouvoir du parti Likoud et du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Il semble que Lieberman soit intéressé par une large alliance politique de dirigeants de partis de droite qui s’opposent à Netanyahu et cherchent à changer le gouvernement, et il aspire à inciter Bennett à rejoindre également la formation commune dirigée par Lieberman lui-même.

Le parti Israël Beitenou a réagi à ces informations en indiquant « qu’il n’y a pas de propositions… Naturellement, tout le monde parle à tout le monde, rien n’est actuellement sur la table et Lieberman travaille ces jours-ci uniquement à créer une alternative pour renverser le gouvernement de Netanyahu ».

Des responsables des deux partis ont précédemment confirmé des informations selon lesquelles des discussions avaient eu lieu entre eux sur la possibilité de se présenter ensemble aux prochaines élections.

Selon le site Makan, une réunion tripartite a également eu lieu regroupant le chef du parti Yesh Atid, Yair Lapid.

Netanyahu fait face, depuis le début de la guerre contre Gaza, à un mouvement d’opposition croissant.

Pour le chef de l’opposition à la Knesset israélienne, Yair Lapid, « la puissance d’Israël a été brisée et détruite, militairement, politiquement et même intérieurement. Netanyahu connaît et craint ce fait. Raison pour laquelle, il empêche la formation d’une commission d’enquête officielle ».

Lapid a souligné que « Netanyahu n’est pas une victime, mais plutôt un lâche et un raté », ajoutant qu’« il ne se soucie que de lui-même et de ses propres affaires ».