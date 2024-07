La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a déclaré avoir visé ce samedi pour la première fois une base israélienne située a 15,5 km de la frontière entre le nord de la Palestine occupée et le sud du Liban.

La base Filon qui comprend le siège des brigades de la compagnie 210 et des dépôts d’armements de la région nord a été bombardé à l’aide de drones d’assaut. Elle est située au sud-est de la ville occupée de Safad.

Le communiqué de la résistance précise que ce sont les lieux de stationnement es officiers et des soldats israéliens qui ont été visés.

Le texte précise aussi que cette attaque est « une riposte aux agressions et aux assassinats réalisés par l’ennemi israélien dans les deux localités de Gaza dans la Bekaa occidentale et de Jibal al-Batam au sud ».

Au matin de ce jeudi, un dirigeant du parti islamique al-Jamaa al-Islamiyyat, Mohammad Hamed al-Jbara qui est originaire de la localité al-Qar‘oune a été tué dans le tir d’un drone qui a pilonné son véhicule, un pick-up de type Dodge.

« Ce crime ne nous dissuadera pas d’accomplir notre devoir de défendre notre terre et nos gens au sud ni de soutenir notre peuple en Palestine », a répliqué la Jamaa dans un communiqué.

Le martyr Jbara est le 4eme dirigeant de la Jamaa qui a été éliminé par l’entité sioniste. Il était l’un des dirigeants de son bras armé al-Fajr.

La Résistance islamique a pour sa part annoncé le martyre de l’un de ses combattants sur la voie d’al-Qods, Hassan Ali Mohanna, né en 1984 dans la localité Jibal al-Batam au sud du Liban.

Dans la journée elle a revendiqué 6 opérations anti israéliennes : dans deux opérations distinctes, des tirs contre des équipements d’espionnage récemment réaménagés dans le site Hadab Yarin et la colonie de Metulla, des tirs d’obus Bourkan contre les positions Birket Risha , al-Raheb et al-Marej, des roquettes contre la position de Rweisat al-Alam dans les collines occupées de Kfarchouba et des obus anti blindés contre un char Merkava dans le site Hadab Yarin.

Dans la soirée, la résistance a annoncé le martyre d’un second combattant, Ali Jaafar Ma‘touq, qui est originaire de la localité de Syr occidentale, au sud du Liban.

Dans la journée des correspondant au sud du Liban ont rendu compte de raids de drones dans la région entre Zibqine et Yater, puis dans une zone montagneuse dans les périphéries de la localite Ain al-Tineh et sur les hauteurs Toumate Niha, dans la Bekaa de l’ouest.

Il est aussi question de tirs de feu depuis le village occupe al-Ghajar en direction de la localité al-Wazzani et d’un pilonnage d’artillerie en direction des localités Blida, Rmeich et Chihine au sud.

De leur côté, des médias israéliens ont rapporté qu’un soldat a succombé après avoir été blessé par un obus anti blindé tiré par le Hezbollah depuis le Liban.

Source: Divers