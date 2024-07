Trois nouvelles colonies israéliennes ont été attaquées pour la première fois par la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah. Il s’agit des colonies Abirim, Neveh Ziv et Manot.

Dans ses communiqués, la résistance indique que ces attaques sont une riposte aux attaques israéliennes contre les civils libanais dans les localités du sud du Liban Safad al-Batikh, Majdal Selem et Chaqra et en soutien à Gaza.

A Safad al-Batikh située a 8km de la frontière, un raid israélien a détruit un bâtiment résidentiel de trois étages blessant 18 civils.

Des raids aériens israéliens ont visé plusieurs localités du sud du Liban dont Houla et Blida. Tandis que l’artillerie israélienne a pilonné l’entourage des localités Chebaa, Kfarchouba Kfar Hama, Rachaya al-Fakhar et Houla, également au sud.

Dans son discours du 10 de Moharrem, le mercredi 17 juillet, le secrétaire général du Hezbollah avait averti l’entité sioniste qu’au cas ou elle s’attaque aux civils, la résistance allait riposter en visant de nouvelles colonies.

70 roquettes et projectiles sur le nord

Les médias israéliens ont fait le constat que sayed Hassan Nasrallah a exécuté sa menace en frappant des colonies qui n’ont pas été évacuées. Ils ont fait état de plusieurs salves d’une quarantaine de roquettes et de deux drones. Le Yediot Ahronoth a rendu compte que 70 roquettes et projectiles ont frappé le nord ce vendredi depuis ce matin.

Une énorme explosion a été entendue dans la région de Meron, les sirènes d’alerte ont retenti dans les colonies Margaliot, Admit, Ya ‘ra, ‘Afedon, Kabri et Arab Aramcha et un feu s’est déclaré à Nahariya toujours selon les médias israéliens.

Ci-dessous, images en Haute Galilée

Wabel pour la première fois

Par ailleurs la résistance a revendiqué quatre autres opérations. Elle a déclaré avoir utilisé pour la première fois des obus Wabel contre la position israélienne Rweisat al-Alam dans les collines occupées de Kfarchouba.

Selon la résistance cet obus Wabel est de lourd calibre et il a été confectionné localement. Des médias libanais ont indiqué qu’il fait partie de la panoplie des obus Bourkane mais son poids et sa capacité destructrice sont plus importants.

Les combattants libanais ont également frappé un attroupement de militaires israéliens dans les périphéries de la position Ramim à l’aide d’un obus Bourkane, provoquant un incendie. Ils ont visé la position de Metulla avec des obus d’artillerie et les plateformes d’artillerie à Kherbet Ma‘er avec des roquettes Katioucha et des obus Falaq.

