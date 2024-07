Ce lundi, c’est la ville de Khan Younès au sud de la bande de Gaza qui est de nouveau dans la ligne de mire des attaques israéliennes meurtrières. Le mois de mars dernier, les forces d’occupation israéliennes avaient annoncé la fin de l’offensive terrestre dans cette ville, assurant qu’elle a été entièrement nettoyée des éléments armés du Hamas.

Dès les premières heures de la journée, elle fait de nouveau la cible d’une seconde incursion terrestre. Surtout à partir de ses quartiers est qui ont été visés par des raids d’artillerie et aériens.

Il est question de 120 tués et blessés depuis ce matin. Des sources médicales évoquent 45 martyrs. Les 6 membres de la famille Qdeih ont peri dimanche

Des centaines de familles sont assiégées dans leurs maisons à l’est.

Selon al-Jazeera, l’armée israélienne avait ordonné l’évacuation de ces quartiers pour y lancer une offensive terrestre, alors qu’elle avait assuré auparavant qu’elle faisait partie des zones humanitaires et sécurisées. Sont concernés par ces sommations les habitants des quartiers Kazzaa, Bani Sahla, al-Qarara, al-Sater, et cheikh Nasser. Ils devraient se rendre à pieds ou dans des carrosses primitifs à l’ouest de la ville.

Il y a deux semaines, un massacre avait été perpétré dans la région d’al-Mawasi et les zones ouest de la ville sous prétexte de liquider le chef du bras armé du Hamas Mohammad Deif. Le Hamas a assuré qu’il n’en est rien et qu’il est toujours en vie. Mais les raids israéliens ont tué 90 personnes, blessé 300 autres et poussé 200 mille personnes à la quitter.

L’hôpital Nasser, leur seul en action à Khan Younès va bientôt publier un communiqué dans lequel il indiquera qu’il sera hors-service du fait qu’il est débordé par le grand nombre de blessés, selon al-Jazeera. Les équipes médicales vont avoir recours à la politique de préférence en traitant les cas les plus graves en raison du manque de moyens nécessaires.

Le Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA), Philippe Lazzarini, a accusé les forces israéliennes d’avoir ouvert un feu nourri hier dimanche sur un convoi des Nations Unies se dirigeant vers la ville de Gaza.

Lazzarini a rapporté que l’un des véhicules avait été touché par cinq balles alors qu’il attendait devant un point de contrôle militaire israélien au sud de Wadi Gaza.

Le nombre des martyrs palestiniens tués par Israël dans la bande de Gaza a franchi la barre des 39.000, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza, pour atteindre les 39.006 alors que celui des blessés est de 89.818.

Le ministère a rendu compte de trois massacres perpétrés durant les 24 dernières heures au cours desquels 23 Palestiniens sont tombés en martyrs et 91 ont été blessés. Sachant que nombre de victimes sont encore sous les décombres et dans les rues et il est difficiles pour les équipes de secours de les évacuer.

En outre, le Forum des otages a annoncé que la mort de deux captifs aux mains du Hamas, avançant « qu’ils ont été tués par des terroristes » . Selon les médias israéliens, les deux captifs avaient péri pendant une opération de l’armée d’occupation israélienne au début de l’an à Khan Younès.

Sur les 120 captifs israéliens dans la bande de Gaza, 47 ont été tués, a rappelé la radio militaire israélienne.

Source: Divers