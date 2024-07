La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé, le lundi soir, avoir bombardé pour la première fois la colonie israélienne Tsurial en Galilée avec des dizaines de roquettes Katioucha en riposte à l’agression de l’ennemi israélien contre des civils dans la localité de Hanin, au sud du Liban.

Les médias israéliens ont rapporté que deux Israéliens avaient été blessés à la suite des roquettes qui se sont abattus sur Tsurial, dans le nord de la Palestine occupée.

Le site israélien Walla a indiqué que des roquettes en provenance du Liban avaient atteint Tsurial, ce qui a entraîné des dommages dans un bâtiment.

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé le 17 juillet, à l’occasion du deuil d’Achoura, que « le ciblage persistant des civils libanais par l’occupation poussera la Résistance à frapper de nouvelles colonies qui n’étaient pas dans sa ligne de mire ».

Dans un autre communiqué, la Résistance a annoncé avoir visé des bâtiments utilisés par les soldats de l’ennemi israélien dans la colonie d’Al-Manara avec des armes appropriées qui ont atteint leur cible, et ce en riposte aux agressions de l’ennemi israélien contre les villages du sud Liban notamment la localité d’Aita al-Chaab.

De même, le Hezbollah a mené d’autres opérations contre les attroupements des soldats israéliens dans la colonie de Metulla, en riposte aux agressions de l’ennemi israélien contre les villages et les lieux sûrs du sud, notamment dans la ville de Khiam, au sud du Liban.

Les médias israéliens ont indiqué que deux missiles antichars avaient été tirés depuis le Liban et touché deux maisons à Metulla, y provoquant un incendie.

La chaîne israélienne Kan a déclaré que: « Les forces de sécurité israéliennes n’ont pas pu se rendre sur les lieux de l’incident à Metulla par crainte de nouveaux tirs de missiles depuis le Liban ».

Le Hezbollah a mené, le lundi 22 juillet, 7 opérations militaires contre les positions de l’occupation israélienne et le déploiement de ses soldats à la frontière palestino-libanaise, ciblant 6 colonies : Al-Malikiyah, Al-Radar, Al-Raheb, Al-Manara et Metulla, en plus de cibler pour la première fois la colonie de Tsurial.

Ces opérations interviennent en soutien à la bande de Gaza et en réponse aux agressions de l’occupation contre le sud du Liban.