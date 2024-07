Le Média militaire des forces armées yéménites de Sanaa a exposé pour la première fois les images du drone Yafa qui a déjoué les radars et antiaériens israéliens et frappé de plein fouet un bâtiment au cœur de Tel Aviv le vendredi 19 juillet dernier.

Il a aussi diffusé les images du lancement de cet appareil et révélé que cet appareil est un drone fantôme qui a la capacité de passer inaperçu par les radars et les systèmes antiaériens de longue portée. Capable d’effectuer des missions diverses, il peu porter des projectiles aux têtes hautement explosives.

Le chef de l’organisation yéménite Ansarullah sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi a démenti dans son dernier discours lundi les informations de l’armée d’occupation israélienne selon lesquelles il s’agit d’un drone iranien modifié de type samed-3, assurant qu’il est de fabrication yéménite.

Les médias israéliens avaient fait remarquer qu’il a pu traverser quelque 2500 km en survolant l’Afrique puis l’Egypte et la Méditerranée avant de frapper le bâtiment en question.

Sayed Badreddine al-Houthi que les fores Yéménites vont entamer la 5eme étape des attaques anti israéliennes.

Les champs gaziers dans le collimateur des Yéménites

Selon journal libanais al-Akhbar, cette « cinquième étape » sera différente des attaques précédentes. Elle inclura « des frappes surprises sur des zones qui n’ont pas été ciblées jusqu’à présent, ainsi qu’une escalade des attaques contre des navires appartenant à Israël ou liés à Israël. Ces attaques impliqueront de nouvelles armes avancées et à longue portée qui ne peuvent pas être interceptées. »

Selon les sources citées par le journal libanais, la riposte israélienne contre les dépôts de carburant dans la ville côtière d’al-Hodeïda du samedi 18 juillet a incité les forces armées yéménites à inclure, parmi leurs cibles, les champs gaziers offshore de Léviathan et Tamar, ainsi que des installations énergétiques.

Netanyahu a peur des Yéménites

Selon le journal israélien Haaretz, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a peur du Yémen » et s’il le pouvait, il aurait évité de leur riposter cette fois-ci encore comme il l’avait fait les fois précédentes ».

Estimant que les yéménites sont conscients de la faiblesse de Netanyahu, le journal a rappelé qu’ils ont tiré en direction d’Israël 200 missiles et drones durant les 9 derniers mois et ont attaqué les navires en mer Rouge pour paralyser le commerce maritime en direction du port d’Eilat et ils ont réussi.

Le fait d’avoir évité de riposter avec « une force non proportionnelle » et avoir laissé faire les Américains et les britanniques pour protéger « Israël » l’a fait passer pour « le garçon tabassé du Moyen-Orient entouré d’un cercle de feu », a écrit le Haaretz.

Et de conclure que « la politique de confinement de Netanyahu est lâche » et « qu’elle n’a réussi ni avec les Yéménites, ni avec le Hamas ni avec le Hezbollah ni avec l’Iran ».

Source: Divers