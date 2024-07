Le chef du mouvement de Résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek Al-Houthi, a annoncé, le dimanche 21 juillet, que le ciblage de la ville de Jaffa (Tel Aviv) marquait le début de la cinquième étape de l’escalade.

Sayed Al-Houthi s’est dit heureux de l’entrée de la Résistance yéménite dans une bataille directe avec l’ennemi israélien et les Américains, car leur politique était de nous combattre par l’intermédiaire d’agents.

Dans un discours télévisé concernant l’agression israélienne qui a visé samedi soir 20 juillet le port de Hodeïda, M.Al-Houthi a déclaré que « les raids qui ont ciblé des installations civiles dans notre pays ont été menés avec des bombes américaines, comme c’est le cas en Palestine ».

Il a estimé que « le ciblage par l’ennemi israélien du mazout et du diesel que les commerçants apportent pour vendre aux citoyens vise à créer un spectacle visuel, afin d’accroître le soutien des Israéliens ».

Et d’ajouter: « Les Israéliens qui usurpent la Palestine doivent craindre et s’inquiéter plus que jamais et se rendre compte que leurs dirigeants insensés les exposent à de plus en plus de dangers. »

Il a poursuivi en disant : « L’ennemi n’est plus en sécurité dans ce qu’on appelle Tel Aviv. C’est un réel problème pour l’ennemi et cette nouvelle équation persistera, si Dieu le veut. Ceci prouve l’échec des protecteurs et des agents. »

« L’agression israélienne contre notre pays contribuera à une plus grande escalade de nos opérations contre les objectifs israéliens, ainsi qu’au développement de nos capacités », a fait savoir le chef d’Ansarullah.

Il a en outre révélé que le drone avec lequel les forces yéménites ont ciblé, jeudi soir, la ville de Tel-Aviv était « de fabrication yéménite et lancé par une force yéménite, et non comme certains le prétendent, qu’il a été fabriqué dans d’autres pays, ou lancé depuis d’autres pays ». »

Et de préciser : « L’avion Jaffa est un drone avancé doté de hautes capacités aux niveaux tactique et technique, d’une longue portée jouissant d’une puissance destructrice qui dépasse celle de tout autre drone. »

M.Al-Houthi a renchéri que: « L’arrivée du drone Jaffa dans un centre administratif principal pour l’entité ennemie l’a perturbé et est considérée comme une nouvelle équation et une nouvelle étape. »

Il a révélé: « Nous avons laissé aux frères de la résistance palestinienne le soin de choisir le nom du drone qui visait les profondeurs administratives de l’ennemi, et ils l’ont surnommé Jaffa. »

Pour le chef d’Ansarullah, « les capacités de nos forces armées se sont développées de plus en plus et nos opérations sont devenues plus fortes et plus efficaces. Le résultat a été l’implication des Américains et des Britanniques sans atteindre leur objectif déclaré ».

Et de conclure : « Toute position en faveur de Gaza est une position honorable qui doit être appréciée et soutenue car elle cible les ennemis de cette nation. La position correcte et naturelle pour toute la nation est de condamner l’agression israélienne et de se tenir sincèrement aux côtés de Gaza et de soutenir toute position en sa faveur…La coordination avec l’axe de la résistance est utile pour servir la cause palestinienne et pour renforcer la position générale contre l’ennemi israélien. »