Des chiffres effrayants parviennent de Khan Younes où l’armée d’occupation israélienne mène depuis lundi sa deuxième offensive terrestre. la première avait pris fin le mois de mars dernier après 4 mois.

Des massacres en série y sont perpétrés où au moins 89 martyrs, 329 blessés et 68 disparus ont été recensés.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 8 massacres ont été commis ce mardi contre les familles palestiniennes.

L’armée d’occupation a rasé un quartier résidentiel à Bani Sahla à l’est de Khan Younes, et un raid a frappé un camion qui transportait des déplacés dans cette région.

Les raids aériens ont bombardé les localités al-Qarara, al-Satrine, l’entourage de la rue 5 et le quartier Al-Qodeih à l’est de Absane

Le pilonnage a visé les régions Cheikh Nasser, Khan Younes al-Balad et Al-Qaroura.

Il y a eu selon le Bureau gouvernemental de Gaza, 130 raids aériens et pilonnages qui ont été perpétrés : 13 maisons ont été détruites sur les têtes de leurs occupants, 190 maisons ont été visées par les bombardements. 1.217 familles assiégées ont demandé de l’aide.

Al-Jazeera assure que les snipers israéliens tirent de leur côté sur les Palestiniens qui fuient leur région.

Les Nations unies ont indiqué que plus de 150.000 personnes ont été déplacés de Khan Younes en un seul jour.

Les Palestiniens entassés dans les rues de Khan Younes

Selon le Yediot Ahronoth, le but de l’offensive israélienne sur Khan Younes est d’’augmenter la pression sur le Hamas simultanément avec la reprise des négociations. Le site estime que c’est la plus grosse offensive terrestre de la troisième phase et il est prévu qu’elle s’amplifie. Une délégation israélienne devrait arriver demain mercredi au Caire.

L’armée d’occupation a pour sa part, assuré avoir bombardé 50 cibles à Khan Younes depuis lundi sous prétexte qu’elles abritent « des terroristes ».

Des massacres ont eu lieu dans d’autres endroits de la bande de Gaza : 9 membres d’une même famille Abdel Hadi dont 4 enfants ont été tués dans le pilonnage de leur maison dans la région al-Boreij au centre de la bande de Gaza ; dans la ville de Gaza, il y a eu 8 martyrs dans un raid aériens sur une maison dans la rue al-Maghrabi et 4 autres dans un pilonnage contre une maison dans la rue al-Nafaq, dans le camp de Jabaliya au nord, 4 sont tombés en martyrs dans des raids aériens sur une maison dans la rue al-Hoja ; dans la ville de Rafah, des raids et des bombardement ont fait 2 martyrs…

Depuis de mardi matin, 54 palestiniens ont péri. Le bilan des martyrs depuis le 7 octobre est désormais 39.090 et celui des blessés 90.147, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Une crise sanitaire menace la bande de Gaza

Source: Divers