Le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique palestinien Hamas a appelé à ce que le 3 août soit une « journée nationale et internationale de solidarité avec Gaza et les détenus palestiniens » dans les prisons israéliennes.

Dans un communiqué de presse, Ismaïl Haniyeh a déclaré le dimanche 28 juillet : « Nous espérons que le 3 août sera une journée charnière, significative et marquante dans toute la Palestine, dans les camps de réfugiés et la diaspora, dans notre monde arabe et islamique, et parmi tous les peuples libres du monde, pour soutenir notre peuple à Gaza et nos prisonniers libérés dans les prisons de l’occupation. »

M.Haniyeh a expliqué que la désignation du 3 août comme journée de solidarité avec Gaza et les prisonniers intervient en réponse au génocide en cours perpétré par « l’occupation nazie-sioniste » contre le peuple de Gaza pour le dixième mois consécutif, et à l’augmentation sans précédent du nombre de prisonniers martyrs dans les prisons et centres de détention israéliens.

Le haut responsable du Hamas a souligné l’importance de la participation active des communautés locales, arabes, islamiques et internationales à cette journée, ainsi que de la poursuite des manifestations et des marches au-delà du 3 août pour faire pression sur l’occupation israélienne afin qu’elle mette fin à son agression et à ses crimes contre le peuple de Gaza et les prisonniers héroïques palestiniens dans les prisons et les camps de détention israéliens.

« Les Palestiniens détenus dans le ‘‘Guantanamo israélien’’ sont soumis à divers types de mauvais traitements et de torture, notamment la torture psychologique, l’exécution lente, la privation de soins, de nourriture et de médicaments… et les exécutions sur le terrain. »

Il a ainsi fustigé le silence international et l’incapacité à arrêter cette guerre d’agression, dénonçant le soutien effréné des États-Unis à « leur plein partenariat » dans cette agression.

Sa déclaration intervient après que les autorités palestiniennes ont déclaré dimanche que les mauvais traitements infligés par Israël et le recours à la torture contre les Palestiniens enlevés ont atteint un « point critique », citant des informations faisant état de passages à tabac sévères et de famine systématique dans le centre de détention du régime en Cisjordanie occupée.

Un avocat de l’Autorité palestinienne des affaires des prisonniers, qui a récemment visité la prison israélienne d’Ofer, a déclaré qu’Israël utilise « la faim et la négligence médicale » comme formes de punition collective contre les détenus palestiniens.

Source: Avec PressTV