L’armée d’occupation israélienne s’est retirée de l’est de Khan Younès après avoir tué 250 civils palestiniens et blessé 300 autres, a affirmé, mardi le 30 juillet, le bureau médiatique gouvernemental à Gaza selon lequel 31 personnes sont portées disparues. Les forces israéliennes ont détruit 31 maisons au dessus des têtes de leurs occupants et 320 maisons et batiments ont été bombardés, a-t-il indiqué.

«La 98e division» s’est retirée de la zone de Khan Younès «la nuit dernière (lundi)», a annoncé ce mardi l’armée d’occupation israélienne, ajoutant que «les équipes de combat des brigades 7, des parachutistes et des commandos ont opéré dans la région pendant environ une semaine».

Selon la Défense civile à Gaza, les forces d’occupation ont empêché ses équipes de secours de « récupérer les blessés », « provoquant leur mort et la décomposition de leurs corps ». « Nous œuvrons mardi pour récupérer le reste des martyrs après la destruction de 90 % des infrastructures à l’est de Khan Younès », a-t-elle souligné.

Des sources médicales locales ont indiqué qu’ « environ vingt corps ont été découverts mardi sous les décombres de bâtiments à Rafah et dans les régions orientales de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza». « Les équipes médicales ont récupéré les corps d’environ 20 martyrs à Rafah et dans les localités d’al-Qarara et de Bani Suhaila, à l’est de Khan Younès, après le retrait de l’armée d’occupation israélienne de la zone », ont-elles précisé. L’un d’entre eux est un citoyen handicapé, Iyad al-Najjar, qui a été a été découvert dans sa maison à l’est de Khan Younès, ont rapporté ces sources.

Depuis le 7 octobre 2023, « Israël » mène une guerre génocidaire contre la bande de Gaza qui a fait jusqu’à présent 39.400 martyrs palestiniens, dont la majorité des femmes et des enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza, publié ce mardi. 90.996 autres personnes ont été également blessées.

Ci-dessous: photos à Bani Sahla où il semble que les militaires de l’occupation étaient à la recherche des tunnels de la résistance palestinienne.

Source: Médias