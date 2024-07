Le Mouvement de la Résistance islamique, le Hamas, a condamné l’agression contre le Liban et le peuple libanais, soulignant « qu’il s’agit d’une escalade dangereuse dont l’occupation israélienne porte l’entière responsabilité de ses répercussions ».

Le mouvement a souligné, dans un communiqué, que « l’arrogance de l’occupation et sa tentative de restaurer son prestige et sa dissuasion perdus, en commettant davantage de crimes en Palestine, au Liban, au Yémen et au Moyen-Orient, ne seront rien d’autre qu’une aventure non calculée qui lui coutera un prix élevé ».

Le Hamas a tenu l’administration américaine pour responsable des crimes et des violations continues de l’occupation, à travers son soutien ouvert et continu, politique et militaire.

Il a appelé toutes les forces, composantes et partis de la Oumma à l’unité et à la solidarité avec le Liban, son peuple et sa résistance, qui ont défendu le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

À son tour, le mouvement du Jihad islamique a affirmé que « l’agression israélienne contre le Liban traduit le désir du gouvernement d’occupation d’enflammer toute la région », et a fermement condamné « l’attaque contre le Liban, sa terre et son peuple ».

Le mouvement a souligné sa solidarité « avec le peuple libanais frère et notre position aux côtés du Liban, de son peuple et de sa résistance ».

Le Mouvement Moudjahidine a fermement condamné l’agression israélienne contre la banlieue, la qualifiant de « lâche », soulignant que « l’occupation, qui persiste dans son agression contre les piliers de la Oumma, en particulier les forces de résistance qui soutiennent Gaza, ne comprend que le langage de la guerre et la force ».

Dans son communiqué, le mouvement a apprécié la position du Hezbollah et de la résistance libanaise en faveur de Gaza.

De leur côté, les comités de résistance en Palestine ont condamné l’agression israélienne contre la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth, qui a fait deux martyrs civils et plusieurs blessés », appelant « toutes les composantes de la Oumma à s’aligner et à s’unir avec la résistance ».

Elles ont déclaré dans un communiqué que l’occupation « ne récoltera que plus d’humiliation et de défaite de cette agression barbare contre Beyrouth, et ce sera un désastre pour elle-même et pour ses colons ».

Pour sa part, le Front démocratique de libération de la Palestine a affirmé que l’agression israélienne, qui a ciblé des quartiers civils de la banlieue sud, est qualifiée de crime de guerre car elle a visé des civils en sécurité ».

Le Front démocratique de libération de la Palestine a réiteré son soutien au peuple libanais, à son gouvernement et à sa résistance face à l’agression israélienne, soulignant « le droit légitime du Liban et de sa résistance à se défendre, à défendre le peuple libanais, sa terre et sa souveraineté ».

Il a souligné, dans un communiqué, que « les crimes commis par l’occupation sont indissociables dans leur contexte politique des crimes de génocide commis dans la bande de Gaza et dans le reste de la Cisjordanie ».

L’occupation a lancé une attaque contre le Liban, via une frappe aérienne, ciblant un immeuble résidentiel dans le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de la capitale, Beyrouth, faisant deux martyrs et des blessés.

Source: Médias