Un clip vidéo rendu public par les médias israéliens a rapporté les dernières paroles du martyr Ismaïl Haniyeh lors de sa rencontre mardi avec le guide suprême l’imam Ali Khamenei, quelques heures avant qu’il ne soit tué dans un raid israélien sur son lieu de résidence à Téhéran, où il était en visite pour participer à la cérémonie d’investiture du président élu.

« Elle est ainsi la vie, C’est Dieu qui donne la mort et donne la vie. C’est lui qui donne la joie et fait pleurer. Allah le Tout Puissant est le seigneur de la vie et de la mort. Mais c’est une oumma immortelle Inchallah et qui se renouvelle. Et comme avait dit le poète : Lorsqu’un sieur disparait, un autre sieur renait ».