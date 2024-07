Le Hezbollah a publié le communiqué suivant :

« Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore; et ils n’ont varié aucunement (dans leur engagement) Allah le Haut le Grand a dit Vrai. »

Nous exprimons les plus sincères condoléances pour le martyre du grand et honnête dirigeant et cher frère, chef du bureau politique du Hamas M. Ismaïl Haniyeh, que Dieu lui accorde miséricorde, au peuple palestinien combattant, opprimé et inébranlable, à nos honorables frères du Mouvement de résistance islamique Hamas, à toutes les chères factions de la résistance palestinienne, à nos peuples arabes et à tous les Moudjahidines libres et honorables.

Nous nous adressons particulièrement à sa famille honorable, ayant sacrifié et offert des dizaines de martyrs parmi ses hommes et femmes, sur le chemin de la libération d’al-Qods et de la Palestine. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de leur accorder patience, réconfort et une bonne récompense dans ce monde et dans le monde au-delà.

Le leader martyr M. Ismaïl Haniyeh, est l’un des grands leaders de la résistance de notre époque actuelle, qui ont affronté avec courage le projet hégémonique américain et l’occupation sioniste, et se sont exposés au danger de la mort, prêt à tomber en martyre pour la cause à laquelle ils croyaient, et ils attendaient toujours ce martyre.

Le martyre du chef Haniyeh (que Dieu soit satisfait de lui) renforcera la détermination et la volonté des combattants de la résistance dans tous les fonts pour poursuivre le chemin du jihad, face à l’ennemi sioniste, tueur de femmes et d’enfants, auteur du génocide à Gaza et usurpateur de la terre de Palestine et des lieux sacrés de la nation.

Nous partageons au Hezbollah avec nos chers frères du mouvement Hamas tous les sentiments de douleur suscités par la perte de ce grand dirigeant, les sentiments de colère face aux crimes de l’ennemi, les sentiments de fierté que les dirigeants de nos mouvements sont les premiers à prendre le chemin du martyre devant leur peuple et les moudjahidines, ainsi que les sentiments de confiance dans la promesse divine de victoire qui sera accordée aux fidèles serviteurs moudjahidines.

Nous demandons à Dieu d’accepter ce grand et cher leader martyr parmi les martyrs et de l’inclure dans sa grande miséricorde et sa satisfaction.