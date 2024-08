La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a inscrit la nouvelle colonie Beit Hilal à son ordre du jour et l’a bombardée pour la première fois dimanche à l’aube avec des dizaines de roquettes Katioucha.

La résistance a indiqué dans un communiqué que « cette opération intervient en réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre les villages et refuges du sud, en particulier les attaques qui ont ciblé les villages de Kafr Kila et Deir Sarian provoquant des blessés civils.

Ce matin à 8h00, les moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible le matériel d’espionnage du site de Ramia avec des armes appropriées et l’ont touché directement, provoquant sa destruction.

A 11h35, la résistance bombarde le site de Birkat Risha avec des obus d’artillerie, le touchant directement. A 13h55, la résistance a également ciblé le site d’Al-Manara avec des missiles, le touchant directement.

La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations contre les positions et les concentrations de l’ennemi israélien, à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien à l’inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance, et en réponse à les attaques contre les régions libanaises.

Parallèlement, les répercussions du front libanais sur l’entité occupante s’aggravent, puisque le journal britannique Financial Times a évoqué les lourds dégâts subis par « Israël » après 10 mois d’affrontements avec le Hezbollah, basant son rapport sur des images satellite.

Financial Times a affirmé que les opérations du Hezbollah « ont provoqué la plus grande opération d’évacuation dans le nord (nord de la Palestine occupée) depuis la fondation d’Israël, il y a plus de 75 ans », soulignant que « les incendies du Hezbollah ont causé des dommages aux bâtiments, aux cultures et aux activités commerciales et que tout cela s’est produit en utilisant seulement une petite partie de son énorme arsenal ».

Source: Médias