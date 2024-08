La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé le mercredi 7 août, avoir mené une série d’opérations militaires contre des cibles de l’occupation israélienne à la frontière avec le sud-Liban.

Le Hezbollah a annoncé avoir visé le quartier général du Corps du Nord, situé sur la base Ain Zeitim, à la frontière de Safad, avec plusieurs salves de roquettes Katioucha.

De même, la résistance a lancé une attaque aérienne « avec une série de drones d’assaut contre les positions d’artillerie israéliennes à Zaoura, ciblant les positions et les attroupements des officiers et des soldats qui ont directement été atteints, leur causant des pertes confirmées ».

Selon deux déclarations distinctes du Hezbollah, ces opérations interviennent « en riposte aux agressions et aux assassinats perpétrés par l’ennemi israélien dans les localités de Mayfadoun et Joaya, ainsi qu’en soutien au peuple palestinien et à sa résistance vaillante et honorable ».

La Résistance a également visé, le mercredi, le site de Jal al-Alam avec des obus d’artillerie qui ont atteint leur cible avec précision, les sites Al-Malikiyah et Al-Sammaqa (à deux reprises), ainsi qu’une position des soldats ennemis dans Jabal Nadhar avec des roquettes qui ont atteint leur objectif.

Le Média militaire du Hezbollah a par ailleurs diffusé une vidéo documentant le ciblage d’un transporteur de troupes appartenant à l’armée d’occupation israélienne, à proximité du site de Rouwaisat al-Alam, dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba.

La Résistance a en outre annoncé le martyre d’un combattant sur la voie d’Al-Qods : Hassan Fares Jashi, originaire de la localité de Joaya au sud du Liban.

« Le Hezbollah ne peut pas être vaincu »

Coté israélien, le site Srugim a cité un officier de réserve de haut rang disant qu’après 10 mois de guerre, la moitié des brigades du Hamas dans la bande de Gaza sont toujours capables d’opérer efficacement contre l’armée israélienne.

L’officier a critiqué « l’état-major israélien qui a peur et réticent à attaquer les Yéménites jusqu’à ce qu’une personne soit tuée par un drone yéménite visant Tel Aviv, et il est également réticent à attaquer les responsables du Hezbollah ».

L’officier a conclu son discours en disant : « Malheureusement, la théorie qui prévaut au sein de l’état-major général est que le Hezbollah ne peut pas être vaincu ».