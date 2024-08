La Résistance islamique a réalisé ce samedi plusieurs opérations anti israéliennes dans le cadre de son soutien à Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre le sud du Liban.

Elle a assuré avoir tiré des roquettes sur un rassemblement de militaires à Tal Chaar des obus d’artillerie sur la position al-Malikiya et mené une attaque via des drones d’assaut qui ont détruit des équipements d’espionnage dans la position Ramia.

Ont aussi été frappées les positions israéliennes d’al-Ramtha, dans la région de Kfarchouba et de Zibdine dans les hameaux de Chebaa occupés, ainsi que des équipements techniques sur la colline Tal Karantina.

Vendredi, la Résistance islamique avait réalisé 9 opérations anti israéliennes.

Média de guerre, la tribune médiatique de la résistance a diffusé les images de l’opération contre la caserne Branit qui a été réalisée le 8 août

بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة « بيرانيت » التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/5NYwrSExNm — قناة المنار (@TVManar1) August 10, 2024

Il a aussi diffusé les images de l’opérations sur une récente position militaire israélienne à Kherbet Manot réalisée également le 8 août.

بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تموضع مُستَحدث لجيش العدو الإسرائيلي في « خربة منوت » شمال فلسطين المحتلة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/4uU2WwyFe9 — قناة المنار (@TVManar1) August 10, 2024

Concernant les agressions israéliennes contre le sud du Liban, les correspondants ont rendu compte de raids aériens sur les villages de Aita al-Chaab, Teyr Harfa et Majdal Selem. Ce dernier a été bombardé à deux reprises par des drones israéliens sans faire de victimes. Les correspondants ont aussi rapporté des tirs d’artillerie israéliens sur la localité de Aytaroune.

Réaction israéliennes

Le président du conseil de la Haute Galilée Giora Zalats a déclaré que le niveau sécuritaire est en baisse dans la région et les opérations du Hezbollah sont en hausse et deviennent plus fortes et plus destructrices.

« Nous avons perdu des parties du nord, en habitants, en économie et en éducation. Chaque jour passe nous perdons davantage », a-t-il dit pour le media israélien KAN.

« La situation dans le nord s’empire de jour en jour. Les sirènes d’alerte retentissent tous les jours en raison des tirs de drones et de projectiles de la part du Hezbollah. Il y a des dizaines de maisons détruites, des milliers d’hectares de terres brûlées. Il y a des tués et des blessés parmi les militaires et les habitants. 100 mille habitants ont été évacués. Nous vivons sans services vitaux, ni sanitaires, ni banque ni systemes éducatifs et autres », a-t-il dit aussi.

Les médias israéliens ont rapporté les déclarations de l’ex-chef d’état-major du front nord le général de réserve Rafi Noeh : « Je ne comprends pas ce qu’il se passe au nord, les ripostes de l’armée ne semblent pas être efficaces ».

Le chef de l’autorité locale dans la colonie de Kiryat Shmona a dit : « Le Hezbollah ne se comporte pas comme s’il est dissuadé. Plus le temps passe plus il frappe des cibles stratégiques qu’il n’osait pas frapper auparavant ».