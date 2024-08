Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a affirmé que « la réponse à l’assassinat du martyr Fouad Choukr est distincte de l’agression contre Gaza et du cessez-le-feu », réitérant « la position du parti de rejeter un cessez-le-feu à la frontière libano-palestinienne , sans y parvenir dans la bande de Gaza ».

S’exprimant lors d’un discours prononcé à l’occasion de la céremonie de condoléances organisée pour le décès de Cheikh Hassan Trad à Beyrouth, Cheikh Qassem a noté « qu’il y a actuellement trois voies proposées.

Cheikh Qassem a expliqué que « la première voie est celle de la poursuite de l’agression contre Gaza, ce qui nécessite que la confrontation se poursuive et que les fronts de soutien se poursuivent, quel qu’en soit le prix ».

Dans ce contexte, Cheikh Qassim a souligné que l’occupation « ne peut pas remporter la victoire dans ce domaine, car la décision de la résistance, du peuple palestinien et des fronts de soutien est décisive pour ne pas permettre à Israël d’atteindre ses objectifs, même s’il commet des massacres ».

La deuxième voie est celle « d’un cessez-le-feu, selon lequel les tirs sur les fronts de soutien cesseront sans discussion une fois qu’il aura été conclu dans la bande de Gaza ».

La troisième voie est la voie « de la réponse à l’agression israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, au cours de laquelle l’occupation a assassiné le martyr Fouad Chukr, et la réponse iranienne à l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas, le martyr Ismail Haniyeh, à Téhéran.

Cheikh Qassim a souligné que la réponse » a son propre plan, et elle est complètement distincte des deux voies précédentes », ajoutant « qu’elle se produira et que la manière dont elle sera mise en œuvre et son calendrier sont liés au diagnostic des dirigeants et de l’évaluation de l’intérêt et des limites de la réponse ».

Par ailleurs, le vice-secrétaire général du Hezbollah a évoqué la visite de l’envoyé américain au Liban, Amos Hochstein, soulignant qu’il s’agit d’une « visite vitrine pour dire que les Etats-Unis bougent ».

Il a souligné que « Hockstein n’a rien et qu’il n’y a pas de propositions américaines spécifiques », ajoutant que « Washington n’a pas encore de projet ».

Cheikh Qassem s’est dit convaincu que « le résultat obtenu lors de l’agression de juillet 2006, en perturbant tous les objectifs d’Israël et en remportant une grande victoire, sera également obtenu dans cette bataille, avec tous les sacrifices et la patience ».

Il a conclu que la bataille actuelle est « de plus en plus dure, et c’est une bataille d’options », soulignant que « le choix de la résistance est « claire soit la libération et l’indépendance ».

Source: Médias