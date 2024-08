La guerre génocidaire contre Gaza a coûté plus de 67,3 milliards de dollars à l’économie israélienne, ont rapporté, le jeudi 15 août, des économistes israéliens.

« La guerre a déjà coûté à l’économie israélienne plus de 250 milliards de shekels (67,3 milliards de dollars), et l’establishment de la défense veut une augmentation annuelle d’au moins 20 milliards de shekels (5,39 milliards de dollars) », a déclaré Rakefet Russak-Aminoach, ancienne PDG de la banque israélienne Bank Leumi, à la Channel 12 israélienne, rapporte Anadolu.

« Le déficit est beaucoup plus important, nous avons des évacués, des blessés et de nombreux besoins économiques qui ne sont même pas pris en compte dans le coût de la guerre », a-t-elle fait savoir.

Jacob Frenkel, ancien gouverneur de la banque centrale d’Israël, a déclaré que « le déficit budgétaire du pays avait atteint 8,1 % en juillet dernier ».

« La tâche la plus urgente et la plus importante est de remédier au déficit », a déclaré Frenkel.

« Israël a commencé l’année 2023 sans déficit et depuis lors, la situation s’est détériorée. À la fin juillet, le déficit a atteint 8,1 %, soit environ 155 milliards de shekels (41,8 milliards de dollars) qu’il faut le couvrir », a-t-il souligné.

Uri Levin, ancien PDG de la Israel Discount Bank, a noté « qu’Israël ne pourra pas réhabiliter son économie sans regagner la confiance des investisseurs internationaux ».

Ignorant une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat, ‘Israël’ fait face à des condamnations internationales dans le cadre de son offensive meurtrière qui se poursuit toujours contre la bande de Gaza, et ce, depuis le 7 octobre 2023.

Depuis cette date, ce génocide a couté la vie à plus de 40 000 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 92 400 personnes, selon les autorités médicales palestiniennes.

Plus de 10 mois après le début de la guerre menée par ‘Israël’, de vastes agglomérations de Gaza ne sont plus que ruines, sur fond d’un état de siège paralysant l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux médicaments.

‘Israël’ a été accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ).