Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek Al-Houthi, a lancé un avertissement à ‘Israël’ lors de son discours hebdomadaire.

« L’axe de la Résistance est déterminé à riposter aux assassinats et aux massacres commis par Israël. Les États-Unis font tout leur possible et utilisent les canaux politiques pour empêcher la réponse des groupes de résistance aux assassinats ciblés commis par les Israéliens », a annoncé, le jeudi 15 août, le chef d’Ansarullah.

« La riposte aux actes d’agression du régime sioniste sera imminente et inévitable ; c’est une obligation religieuse, humanitaire et morale. »

Le leader d’Ansarullah a déclaré que « les représailles aux crimes commis par le régime sioniste pour l’assassinat de hautes personnalités de la Résistance ont conduit les colons israéliens à vivre dans un état de peur accablante ».

« La riposte aux exactions de l’ennemi israélien est une question stratégique et une nécessité absolue pour empêcher l’entité sioniste de perpétrer davantage de crimes », a déclaré Abdel Malek al-Houthi.

Il a déclaré que les unités navales yéménites poursuivraient leurs opérations maritimes contre les navires marchands liés à ‘Israël’ en mer Rouge, en soutien aux Palestiniens dans la bande de Gaza.

« Tant que l’agression israélienne contre la bande de Gaza et le blocus total du territoire côtier se poursuivra, nous continuerons nos opérations militaires », a déclaré Houthi, décrivant les opérations anti-israéliennes des forces yéménites comme un « devoir religieux et humain » envers la nation palestinienne.

Le leader d’Ansarullah a dénoncé le déploiement de forces militaires et de navires de guerre américains dans certains pays arabes de la région de l’Asie occidentale, affirmant que de telles actions ne peuvent pas dissuader les forces armées yéménites de lancer des opérations de représailles anti-israélienne après l’agression israélo-américano-britannique contre la province stratégique de Hodeïda en juillet.