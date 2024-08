Un drone de reconnaissance du Hezbollah aurait-il survolé le lieu de résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Haïfa, est la question que s’est posé le quotidien israélien Israel Hayom ce dimanche 18 aout.

Selon ce journal, le radar du navire de missiles israéliens en Méditerranée a détecté la présence d’un appareil suspecté d’être un drone de caméras du Hezbollah en face de la ville Caesarea, située à 37 km au sud de la ville de Haïfa. Il serait destiné à prendre en photos le bâtiment dans lequel Netanyahu réside à proximité de la plage pour diffuser les images ultérieurement.

Par la suite, l’armée d’occupation israélienne a supposé qu’il s’agirait plutôt d’une fausse détection, arguant que les radars fournissent parfois des alertes quand bien même il s’agit d’un essaim d’oiseaux ou d’autres éléments.

Israel Hayom a rapporté qu’un avion de combat a été dépêché sur le lieu sans parvenir à localiser le lieu du drone.

Les médias ont diffusé les images de la maison de Netanyahu à Caesarea.

Cet incident intervient alors que l’entité sioniste est sur le qui-vive, dans l’attente de la riposte de la Résistance islamique à l’assassinat, le 31 juillet, de son commandant martyr Fouad Choukor.

Le numéro un du Hezbollah avait indiqué que la riposte aura lieu et qu’elle sera « réelle et très réfléchie, et non une réponse formelle », et qu’elle n’a rien à voir avec les opérations anti israéliennes qui se poursuivent depuis le 8 octobre à la frontière avec la Palestine occupée.

Un film comme produit par une intelligence artificielle

Entretemps, les réactions fusent sur la première vidéo du genre que le Hezbollah a diffusée le vendredi 16 aout dernier et qui montre les images d’un énorme entrepôt souterrain dans lequel il stocke ses armes, ses missiles et se équipements militaires.

Une présentatrice de la télévision Channel 13 a commenté les images en disant qu’elle a cru dans un premier moment que « le film a été produit par une intelligence artificielle ».

L’analyste israélien des questions arabes, Hizi Semintov a insisté sur la nécessité de « prendre très au sérieux ces images car le Hezbollah dispose d’au moins 170 mille missiles dont des missiles de précision capables de frapper n’importe quelle région en Israël et d’une puissance de feu mortelle ».

Le chef du Conseil régional de la Haute Galilée a pour sa part, déclaré : « en Israël, ils attendent la riposte du Hezbollah mais nous dans l’Etat du nord nous n’attendons pas car nous savons combien le Hezbollah va tirer comme feu en riposte a la riposte. Le gouvernement israélien devrait nous garantir la sécurité pour que l’on puisse vivre ici ».

6 positions israéliennes bombardées. 3 soldats onusiens blessés

La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche des tirs contre 6 positions israéliennes en Galilée et dans les collines occupées de Kafarchouba.

Selon Média de guerre, la tribune médiatique de la résistance libanaise, les tirs ont visé le QG du bataillon al-Sahl dans la caserne Beit Hillel avec des roquettes Katioucha, les positions Jal al-Allam, al-Malikiyya, al-Marej et la caserne Zariit ainsi que les équipements d’espionnage de Rwaisat al-Alam.

Les avions israéliens ont bombardé les deux localités de Chebaa et Aïta al-Chaab ou deux personnes ont été blessées.

En outre, trois soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont été blessés légèrement dans une explosion à proximité de leur véhicule dans la périphérie de la localité Yarine au sud du Liban. Une source sécuritaire libanaise a indiqué qu’ils ont été atteints lors d’un raid israélien qui a eu lieu au moment de leur passage de leur patrouille dans l’entourage de la localité al-Dhahira.

Par ailleurs, les Brigades libanaises de résistance à l’occupation israélienne ont annoncé le martyre de l’un de leurs combattants, Fadi Qassem Kanaan né en 1985 dans la localité de Chebaa, indiquant qu’il a été tué ce dimanche 18 aout, sans plus de précision.

Source: Divers