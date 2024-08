Le numéro un yéménite sayed Badr Eddine al-Houthi a révélé que l’appel à la mobilisation au Yémen a permis de recruter plus de 430 mille combattants.

Dans son discours hebdomadaire ce jeudi, le chef de l’organisation houthie Ansarullah a fermement critiqué la position des régimes arabes de l’offensive israélienne sur Gaza. « D’aucun punit par la prison, les contraventions et l’exil ceux qui sympathisent avec le peuple palestinien et ses combattants », a-t-il déploré.

Il a incité les musulmans à soutenir les Palestiniens estimant que « la responsabilité leur incombe par devoir religieux et éthique au même titre que l’ampleur de l’injustice infligée au peuple palestinien ».

« Le renoncement à ce soutien est une question très grave », a-t-il averti.

Selon lui, il revient aux oulémas de conscientiser la oumma sur la gravité de ce renoncement au soutien au peuple palestinien.

« La défense de Gaza et de la mosquée d’al-Aqsa est un devoir sacré qui incombe a tous les musulmans mais ils sont négligents et certains sont complices », a-t-il fustigé.

Le fait de « ne pas soutenir le peuple palestinien est un danger pour les peuples arabes et islamiques et une opportunité pour les ennemis », a-t-il averti.

Et de saluer la décision du président colombien d’interdire l’exportation de charbon vers l’entité israélienne pour soutenir Gaza, alors que « nous voyons des pays arabes les régimes qui continuent leurs exportations vers l’ennemi. »

« Il n’est pas approprié que les places dans les pays islamiques et arabes soient dépourvues d’élans populaires de solidarité avec le peuple palestinien, alors que certains pays non islamiques continuent de se solidariser avec lui. »

S’agissant des opérations de forces yéménites de soutien à Gaza, sayed al-Houthi a indiqué des tirs de 21 missiles balistiques et d’une vedette ailée. Et de rappeler que le nombre des navires qui ont été visés pour avoir violé l’interdiction de se rendre vers le port israélien d’Eilat s’élève à 182.

Sayed al-Houthi a indiqué que la coalition américano-britannique a mené cette semaine 5 raids sur le gouvernorat de Hodeïda.

« La riposte viendra surement des fronts de l’axe et du front du Yémen, et elle sera douloureuse et aura de l’impact », a-t-il assuré, en évoquant la riposte de l’Iran à l’assassinat à Téhéran du chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh, celle du Hezbollah en réponse à l’attentat dans la banlieue sud contre le chef militaire de la Résistance islamique Fouad Choukor et celle du Yémen en riposte aux raids israéliens sanguinaires contre le port de Hodeïda.

Et de souligner que « la planification de la riposte est la cause de son retard ».

