Le commandant adjoint de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne, le général de brigade Mohammad Reza Fallahzadeh, a affirmé que « les opérations du Front de la Résistance se poursuivront avec intensité et aussi longtemps que les crimes de l’entité sioniste dans la bande de Gaza se poursuivront ».

Falahzadeh a souligné, lors d’un discours dans la ville iranienne de Chiraz, « qu’ Israël ne remportera pas la victoire par des assassinats », ajoutant que « le Front de résistance a saboté toutes les équations de l’entité occupante ».

Il a noté que « l’entité sioniste s’est complètement effondrée, dans l’opération du Déluge d’Al-Aqsa, tandis que les États-Unis ont pris la direction afin de calmer la situation ».

Pour sa part, Mohsen Rezaei, membre du Conseil de discernement d’opportunité en Iran, a affirmé hier que « l’Iran répondrait à Israël au moment et au lieu appropriés, car les attaques israéliennes se poursuivraient s’il ne recevait pas une réponse décisive ».

Dans une interview accordée à la chaine staellitaire américaine CNN, il a déclaré que « l’Iran a étudié les conséquences de cette décision et ne permettrait pas au Premier ministre de l’occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, de sortir de son impasse, en profitant des circonstances régionales ».

Il a indiqué que « les mesures iraniennes seront soigneusement étudiées », appelant « à un cessez-le-feu à Gaza et au procès de Netanyahu ».

Dans ce contexte, le porte-parole des Gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Mouhammad Ali Naeini, a déclaré que « la réponse de l’Iran ne pourrait pas être une répétition des opérations précédentes », soulignant que « les dirigeants des forces armées, aux plus hauts niveaux de décision- vont évaluer toutes les positions et prendre des décisions précises et calculées en vue de modifier les calculs de l’ennemi via des mesures efficaces ».

