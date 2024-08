L’ancien Premier ministre israélien, Ehud Olmert, a affirmé que le PM « Benjamin Netanyahu ne veut pas récupérer les prisonniers israéliens de la bande de Gaza », ajoutant que « les négociations de cessez-le-feu pourraient s’effondrer à un moment donné ». Il a mis en garde contre une tendance israélienne vers un scénario de « guerre totale ».

Olmert a ajouté, dans un article au journal israélien Haaretz, que « la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza et son expansion au nord (avec le Hezbollah) augmenteront les possibilités de déclenchement d’une guerre globale avec d’autres parties que le Hamas et le Hezbollah, comme les forces armées yéménites ».

Selon Olmert, un tel scénario « constitue une menace réelle pour Israël et une étape qui entraînera la mort de nombreux soldats et colons », soulignant que cela causerait « de graves dommages à l’infrastructure d’Israël et conduirait à une réelle détérioration de son statut au niveau international ».

Il a souligné que Netanyahu devait choisir entre abandonner son objectif déclaré de « victoire absolue » et poursuivre la guerre et l’étendre à une confrontation globale sur plusieurs fronts sans calendrier raisonnable pour y mettre fin, ajoutant qu’« Israël s’approche de plus en plus d’une confrontation globale sur plusieurs fronts, c’est ce que veulent Netanyahu, Ben Gvir et Smotrich ».

Olmert a appelé le ministre israélien de la Défense Yoav Galant, le chef d’état-major Herzi Halevy, le chef du Shin Bet Ronen Bar, ainsi que le chef du Mossad David Barnea, à annoncer conjointement leur démission, dès que Netanyahu entravera les négociations visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, dans les prochains jours.

Netanyahu, un artiste dans le trucage des négociations

Dans ce contexte, le journal israélien Haaretz a déclaré dans son éditorial que les prisonniers « ont commencé à pourrir lentement dans les tunnels du Hamas et sont devenus des figures secondaires pour Netanyahu ».

Le journal a souligné que « Netanyahu dit parfois qu’il est prêt à négocier, et à d’autres moments il allonge la corde de la délégation israélienne et déclare qu’il sera flexible, mais tout à coup il ajoute de nouvelles conditions », révélant qu’il dit dans les salons « qu’il n’y aura pas d’accord de cessez-le-feu », et ce au moment où les prisonniers meurent.

Pour le Haaretz, « Netanyahu est un artiste dans la falsification des négociations. Il parle beaucoup, mais ne fait rien », exigeant « qu’il ne soit pas autorisé à mener des négociations virtuelles dans lesquelles il abandonne les prisonniers israéliens ».