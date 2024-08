La Résistance islamique a publié 3 communiqués sur l’opération d’aujourd’hui, expliquant le déroulement de cette attaque.

Voici le texte du communiqué n°1 publié par la Résistance islamique :

Au nom de Dieu, destructeur des puissants

« Toutes les fois qu’ils voudront en sortir (pour échapper) à la détresse, on les y remettra et (on leur dira) : « Goûtez au châtiment de la Fournaise »: sourate alSajdah V.22)

Le quarantième jour de l’Imam Hussein bin Ali, que la paix soit sur eux, le maître des martyrs, l’imam de la liberté et le symbole du sacrifice, de l’altruisme et de la fierté, et à l’aube de ce jour, dimanche 25 août 2024 , et dans le cadre de la première réponse à l’agression sioniste brutale contre la banlieue sud de Beyrouth, qui a conduit au martyre du grand chef moujahed, Sayyed Fouad Choukr, que Dieu ait pitié de lui et d’un certain nombre de notre honorable peuple , des femmes et des enfants. Les Moudahidines de la Résistance islamique ont lané une attaque aérienne avec un grand nombre de drones vers la profondeur sioniste et vers une cible militaire israélienne spécifique qui sera annoncée ultérieurement, et en collaboration avec les moujahidines de la Résistance islamique visant un nombre de sites ennemis, de casernes et des sytémes de défense du dôme de fer, dans le nord de la Palestine occupée, avec un grand nombre de missiles.

Il faudra un certain temps pour mener à bien ces opérations militaires, après quoi une déclaration détaillée sera publiée sur leur déroulement et leurs objectifs, si Dieu Tout-Puissant le veut.

La résistance islamique au Liban est actuellement et en ces moments à son plus haut niveau de préparation et restera forte et à l’affût de toute transgression ou agression sioniste, surtout si des civils sont blessés, la punition sera sévère et très dure.

La victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage

La Résistance islamique

Voici le texte de la déclaration n°2 publiée par la Résistance islamique :

Au nom de Dieu le plus miséricordieux, le plus miséricordieux

« Toutes les fois qu’ils voudront en sortir (pour échapper) à la détresse, on les y remettra et (on leur dira) : « Goûtez au châtiment de la Fournaise »: sourate alSajdah V.22)

Premièrement, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, la première étape a été réalisée avec un plein succès.

Cette étape comprend le ciblage des casernes et des sites israéliens pour faciliter le survol des drones offensifs vers leur objectif souhaité au plus profond de l’entité. Les drones ont traversé, Dieu merci, comme prévu.

Deuxièmement, le nombre de roquettes Katyusha lancées jusqu’à présent a dépassé 320 en direction des positions ennemies.

Troisièmement, les sites qui ont été ciblés et endommagés avec l’aide de Dieu Tout-Puissant : ‏

1- La base de Miron

2- Les quartiers de repos de Néphi Ziv

3- Base Zatoun

4- Les lieux de rassemblements de Zaoura

5- La base de Sahl

6- Caserne de Keila dans le Golan syrien occupé

7- Caserne de l’UF dans le Golan syrien occupé

8- Base de Nafah dans le Golan syrien occupé

9- Base Yarden dans le Golan syrien occupé

10 – Base d’Aïn Zay Taym

11- Caserne Ramot Naftali

Quatrièmement, le reste des détails sur l’opération militaire seront communiqués ultérieurement.

La victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage

Résistance islamique

Voici le texte du communiqué n°3 publié par la Résistance islamique :

Au nom de Dieu, destructeur des Puissants

« Toutes les fois qu’ils voudront en sortir (pour échapper) à la détresse, on les y remettra et (on leur dira) : « Goûtez au châtiment de la Fournaise »: sourate alSajdah V.22)

Avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, tous les drones offensifs ont été lancés aux heures désignées et lancées depuis toutes leurs positions et ont traversé la frontière libano-palestinienne vers la cible souhaitée et par diverses voies. Ainsi, notre opération militaire d’aujourd’hui est terminée et achevée grâce à Dieu tout puissant. ‏

Les affirmations de l’ennemi concernant l’action préventive qu’il a menée, les objectifs qu’il a atteints et le sabotage de l’attaque de la résistance sont des affirmations vides de sens et contredisent les faits sur le terrain, et elles seront réfutées dans un discours du Secrétaire général du Hezbollah, Son Éminence Sayyed Hassan Nasrallah, à déterminer plus tard dans la journée. ‏

La victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage

Résistance islamique

dimanche 25/08/2024

