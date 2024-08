Un sondage d’opinion réalisé par l’Institut israélien Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste a montré que « plus de la moitié des soldats de réserve de l’armée d’occupation ont perdu confiance dans le chef d’état-major, Herzi Halevy, et qu’ils ont très peu confiance dans la gestion du Haut Commandement de la guerre, en général ».

Selon les résultats du sondage publiés jeudi par l’institut, « 58% des réservistes ont perdu confiance en Halevy, 49% d’entre eux exprimant leur conviction que le chef d’état-major devrait démissionner le plus rapidement possible ».

L’enquête a révèlé que « les soldats de réserve ont très peu confiance dans la gestion de la guerre en général par les hauts dirigeants de l’armée israélienne ».

Tremblement de terre et résultats inquiétants

Le colonel de réserve de l’armée d’occupation, Gabi Siboney, a commenté les résultats de l’enquête, la qualifiant de « tremblement de terre » et exprimant son inquiétude « quant au manque de confiance des soldats de réserve dans les dirigeants de l’armée ».

S’adressant à la radio Gali Yisrael, Siboni a affirmé que les résultats sont « très difficiles ».

Il convient de noter que « les résultats du sondage surviennent quelques jours après ce qui a été publié par une plateforme médiatique israélienne concernant l’intention de Halevy de démissionner de son poste, si Israël conclut un accord qui conduit à l’arrêt de la guerre dans la bande de Gaza, pour plusieurs années ».

Citant des sources, la plateforme a affirmé que « le chef de cabinet et d’autres responsables ont pris la décision de démissionner, ils devraient donc démissionner ensemble ».

Source: Médias