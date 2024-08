Plus de 80 places ont été le théâtre de manifestations massives organisées par les Yéménites pour soutenir les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Elles ont eu lieu dans les gouvernorats de Saada, Ma’reb, Raymat et dans plusieurs districts des gouvernorats ‘Amrane, Eb, Hajjat, Zamar,et al-Mahweit.

A la demande du Comité de soutien a al-Aqsa, 330 places devraient être envahies par les manifestants dans 14 gouvernorats, pour répondre à son appel baptisé pour cette semaine « Notre soutien à Gaza… Une responsabilité et un jihad ».

Les manifestations yéménites se poursuivent pour la 47eme semaine consécutive, depuis l’opération du Hamas, Déluge d’al-Aqsa, dans l’enveloppe de Gaza.

L’appel a été lancé jeudi dans un discours du chef de l’organisation yéménite Ansarullah, Abdel Malek Badreddine al-Houthi qui a insisté que les manifestations devraient voire participer plus de d‘un million de personnes « pour exprimer notre fidélité, notre fermeté et notre soutien au peuple palestinien et à ses combattants ».

Source: Médias