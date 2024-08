Les médias israéliens ont rapporté une violente confrontation qui a eu lieu hier soir entre le Premier ministre de l’occupation, Benjamin Netanyahu, et le ministre de la Défense, Yoav Galant, au sein du cabinet, où ils ont échangé des cris après que Netanyahu ait soumis la question du maintien dans l’axe Philadelphie à un vote, ce qui montre la division interne croissante en Israël concernant l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers.

Le siteinternet israélien Wallah a rapporté, citant des responsables bien informés, que la discussion au sein du « cabinet » politique et sécuritaire a d’abord vu Gallant faire une longue présentation, dans laquelle il a déclaré que l’accord sur les prisonniers « constitue un point stratégique décisif pour Israël »,soulignant que » l’incapacité à parvenir à un accord pourrait avoir des conséquences dépassant la simple question des prisonniers, car ce choix pourrait conduire à une guerre régionale ».

Cependant, à la fin de la discussion, Netanyahu a surpris tout le monde en annonçant, de manière inattendue , son intention de « soumettre au vote la question des forces armées israéliennes restantes dans l’axe de Philadelphie », ce qui a déclenché une tempête au sein du « cabinet ». Au point que Gallant s’est opposé à cette décision. Il a déclaré à Netanyahu et à d’autres ministres que « le fait que le cabinet prenne une décision officielle sur cette question entraverait Israël dans les négociations sur l’accord sur les prisonniers « , selon des responsables israéliens.

Un responsable israélien a indiqué que « Gallant a répondu à Netanyahu après avoir annoncé son intention de soumettre la question à un vote, en disant que » le premier ministre a le pouvoir de soumettre toute décision à un vote, même l’exécution de prisonniers ».

Gallant a ajouté : « Une décision officielle de rester dans l’axe de Philadelphie, dans le cadre de l’accord kidnappé, signifie en fait transférer la décision concernant l’orientation stratégique d’Israël entre les mains du chef du Hamas Yahya Sinwar. »

Gallant a expliqué : » Si Sinwar ne se soumet pas concernant l’axe de Philadelphie, cela signifie qu’Israël renoncera à l’un des principaux objectifs de la guerre, qui est la récupération des prisonniers ».

Il a déclaré, au cours de la séance, que « le choix est entre rester dans l’axe de Philadelphie et récupérer les prisonniers, alors qu’il n’est pas possible de réaliser les deux », ajoutant : « En fin de compte, soit nous découvrirons que les prisonniers mourront, sinon nous serons obligés de revenir sur cette décision.

L’affrontement le plus dangereux entre Netanyahu et Gallant

Dans ce contexte, une source proche des détails de la séance a déclaré : » Netanyahu a préparé un piège pour Gallant au sein du cabinet concernant l’axe de Philadelphie », soulignant que « la discussion a été très inconfortable, de sorte que le ton de la voix a atteint des niveaux élevés ».

Selon le journal Yedioth Ahronoth, Netanyahu a déclaré : « Washington et Le Caire ont accepté ses cartes, et Gallant a répondu que la discussion n’était pas avec eux, mais avec Sinwar. »

Deux hauts ministres ont décrit la confrontation entre Netanyahu et Gallant comme » « l’affrontement le plus dangereux entre les deux hommes à ce jour ».

Halevy et Barnea : « L’accent n’est pas mis sur Philadelphie »

Dans ce contexte, le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Herzi Halevy, et le chef du Mossad, David Barnea, ont exprimé leurs réserves avant le vote, ce que le bureau du Premier ministre Netanyahu a démenti.

Selon deux sources du cabinet qui ont parlé au site Wallah, Halevy a déclaré, lors de la séance, « qu’une décision officielle, comme celle-ci, serait un fardeau inutile et compliquerait davantage la situation déjà existante avec à l’égard des prisonniers.

À son tour, Barnea a déclaré que « ce n’est pas nécessaire à l’heure actuelle, car l’accent des négociations à ce stade n’est pas sur l’axe de Philadelphie, mais plutôt sur les listes de prisonniers palestiniens qui seront libérés dans le cadre de l’accord », selon Wallah.

Le Cabinet approuve l’occupation de l’Axe de Philadelphie

Malgré ces affrontements, le cabinet politico-sécuritaire a approuvé, à une majorité de 8 partisans, contre une objection (le ministre de la Sécurité Yoav Gallant) et une abstention (le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir), les cartes qui déterminent la survie de «l’armée » Israël dans l’Axe de Philadelphie , dans le cadre d’un éventuel accord d’échange de prisonniers.

Le correspondant de la chaîne israélienne Kan, Amihai Stein, a déclaré que « le cabinet, à travers cette démarche a décidé que l’armée israélienne resterait dans l’axe de Philadelphie », soulignant que les cartes ont été tracées par « ‘armée et adoptée par les États-Unis, dans le cadre de la proposition de retour des prisonniers.

Selon la chaîne, Netanyahu estime que l’attaque du 7 octobre 2023 a été possible parce que l’Axe de Philadelphie n’était pas entre les mains d’ Israël , et il estime qu’une énorme quantité d’armes y a été pompée et utilisée par le Hamas en 2023. Gaza, et il justifie son insistance à garder ces frontières entre les mains d’Israël, afin que cette réalité ne revienne plus.

Le 20 août, la Douzième chaîne israélienne a cité Netanyahu disant aux hauts responsables de l’équipe de négociation qu’il préférerait l’axe de Philadelphie s’il s’agissait finalement d’un choix entre le maintien du contrôle israélien sur cet axe et le retour des prisonniers ».

D’un autre côté, la résistance palestinienne a affirmé à plusieurs reprises sa position concernant la réalisation de l’accord, soit une cessation complète de l’agression, un retrait complet de la bande de Gaza, le début de la reconstruction et la fin du siège, avec un accord d’échange sérieux. »

