Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé une opération militaire qui va isé directement le navire GROTON dans le golfe d’Aden, pour avoir violé la décision d’interdiction d’accoster dans les ports del’occupation israélienne.

Saree a expliqué, dans un communiqué, que « les forces navales, de l’armée de l’air et balistique ont mené l’opération », confirmant que « le navire a été touché avec précision et directement ».

Il a ajouté « qu’il s’agit du deuxième ciblage de GROTON », notant que « les forces armées yéménites l’ont déjà pris pour cible, le 3 août ».

De même, Saree a affirmé que « les forces armées ont réussi à empêcher la navigation israélienne dans la mer Rouge et ont imposé une décision interdisant la navigation dans la zone d’opérations déclarée, à tous les navires liés à l’occupation, ou qui collaborent avec l’occupation, et ce indépendamment de leur destination, ou les navires appartenant à des entreprises qui coopérent avec elle ».

Il a garantit « la poursuite des opérations navales dans la zone d’opérations et la poursuite de son soutien à la résistance palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège de la bande de Gaza soit levé ».

Il est à noter que le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé il y a quelques jours, deux opérations militaires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden , qui ont ciblé deux navires appartenant à deux sociétés liées à l’occupation israélienne ».

La première opération a visé le navire pétrolier SOUNION en mer Rouge, tandis que la seconde a ciblé le navire Sw North Wind alors qu’il naviguait dans le golfe d’Aden et en mer Rouge.

Source: Médias