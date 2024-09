L’organisme régulateur caritatif britannique The Charity Commission envisage de porter plainte contre une importante organisation juive de collecte de fonds, accusée d’avoir facilité le soutien financier d’une organisation israélienne qui fournit du matériel aux soldats israéliens à Gaza.

L’autorité a confirmé, mercredi, pour le site Web Middle East Eye qu’elle a ouvert une procédure de conformité réglementaire contre l’organisation d’aide juive Achisomoch Aid Company (AAC) pour enquêter sur l’étendue de la conformité de l’organisation avec les lois et règlements relatifs aux organismes de bienfaisance.

Middle East Eye a appris que le régulateur avait ouvert l’affaire en réponse à une plainte du groupe de campagne du Centre international pour la justice pour les Palestiniens.

Achisomoch, basé à Londres, est une plate-forme de collecte de fonds caritative juive – connue en hébreu sous le nom de tzedaka – pour plus de 2 000 organisations caritatives accréditées au Royaume-Uni, en « Israël » et dans le monde entier.

Au cours du dernier exercice, jusqu’en mars 2023, la fondation a géré des dons totalisant environ 65 millions de livres sterling (85 millions de dollars), selon le dernier rapport annuel.

La plainte met en évidence les dons d’Achisomoch à une Association médicale israélienne appelée Ezrat Achim, dont les activités actuelles consistent notamment à fournir aux soldats israéliens ce que le Centre international pour la justice pour les Palestiniens a appelé « du matériel de combat et tactique ».

Elle a cité une page de collecte de fonds créée par Ezrat Achim sur le site israélien causematch.com website pour soutenir « les soldats et leurs familles sur les lignes de front », qui indiquait que les dons seraient utilisés pour acheter du matériel, y compris des drones, des équipements de protection, des lampes à canon et d’autres articles, « selon les demandes quotidiennes spécifiques que nous recevons des commandants et des soldats individuels ».

La plainte indique que les activités d’Ezrat Achim et les services fournis par Achisomoch peuvent constituer une « complicité de crimes de guerre », ajoutant qu’il existe de sérieuses inquiétudes quant au comportement d’Israël dans sa guerre à Gaza et aux poursuites judiciaires en cours contre lui devant les Tribunaux pénaux et judiciaires internationaux .

