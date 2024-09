Le chef du mouvement Ansarullah, Abdel Malik al-Houthi, a promis aux ennemis des surprise sur terre comme ils avaient été surpris en mer, avec de nouvelles technologies sans précédent dans l’histoire, qui contribueront à les harceler ».

Dans un discours prononcé à l’occasion de l’inauguration des événements de la naissance du Prophète Mohamad (p), il a evoquee les derniers développements de l’agression contre Gaza et des développements locaux et régionaux.

Il a condamné « les arabes qui se contentent deregarder les massacres et la famine en Palestine « sans rien faire.

Selon lui, « certains régimes s’efforcent de quémander la satisfaction de l’ennemi, de luifaire des concessions, de lui rendre hommage et de chercher à être protégés par lui, en échange d’une coopération avec lui contre leur oumma »

« Quels que soient les services rendus à l’ennemi, lorsqu’il décidera de s’en passer, il n’aura aucune appréciation pour ce qu’ils lui ont fait », a averti al-Houthi.

Certains régimes « se sont révélés dans leur coopération avec l’ennemi israélien et leur loyauté envers lui », a-t-il dénoncé qualifiant cela de « situation honteuse ».

M. Al-Houthi a souligné que « l’ennemi israélien est un ennemi clair et explicite dans son hostilité, et il n’y a aucune confusion à ce sujet », Et de s’interroger pour rappeler la mobilisation des jihadistes takfiris pour combattre en Syrie : »Où est le djihad des Takfiris? « Et où est le martyre Où sont les kamikazes pour se suicider face aux Sionistes juifs », ajoutant « tout est parti ! »

Louant le courage, la fermeté et le dévouement des moudjahidines de la bande de Gaza, malgré leur simple potentiel, M. Al-Houthi a souligné que « le titre de djihad représentera la véritable solution à la disparition de l’ennemi sioniste », soulignant que « sa disparition est inévitable » et que « les autres paris sont perdus ».

« La réalité de l’ennemi israélien témoigne de son échec, malgré la puissance, les injustices, l’agression brutale et le génocide », a-t-il estimé assurant que « si la fermeté du peuple palestinien avait eu le soutien et l’appui de sa nation, la situation aurait été plus avancée ».

M. Al-Houthi a expliqué : « Si le peuple palestinien avait reçu le soutien de sa oumma, la situation aurait été plus avancée », ajoutant que « ce qui se passe en Palestine est une épreuve importante pour notre oumma et révèle la réalité de tous ses régimes et de toutes ses élites scientifiques et universitaires ».

M. Al-Houthi a affirmé que « nos forces armées ont mené des opérations militaires audacieuses, pour frapper l’ennemi avec toute notre force et sans aucune crainte ni plafond , et nous aspirons à de plus grands exploits avec l’aide de Dieu », soulignant que « les opérations se poursuivent chaque semaine et se traduisent par des attaques de drones et par le ciblage des ennemis avec des missiles balistiques ».

Et de poursuivre : » Depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza, nous aspirions à ce que notre peuple puisse se déplacer par centaines de milliers pour s’engager directement dans la bataille terrestre », notant que « la vaste géographie des régimes arabes, dont beaucoup sont en connivence avec l’ennemi israélien, nous a empêché d’affronter directement l’ennemi sioniste ».

Il a noté : « Nous aurions souhaité qu’ils nous testent, ou qu’ils nous détestent et visent à se débarrasser de nous, ou qu’ils nous ouvrent la voie vers la bande de Gaza, mais ils ne l’ont pas fait et ne le feront pas ».

Il a indiqué que « certains dirigeants arabes ont créé des boucliers que les Américains utilisent pour protéger l’ennemi israélien », ajoutant que « le Yémen en perpetuelle action et grâce à Dieu il a obtenu de grands résultats dans ses opérations en mer « .

Il a précisé que « les ennemis qualifient la bataille de la mer Rouge de défaite et d’échec en raison de leur incapacité à protéger les navires sionistes », indiquant que « notre peuple assume son rôle dans le jihad pour l’amour de Dieu avec ses opérations navales, et il ne cesse de développer ses capacités, d’une manière qui surprend les ennemis ».

M. Al-Houthi a rappelé : « Le cher peuple yéménite manifeste chaque semaine durant des mois, des manifestations sans précédent rassenblant des millions de personnes, c’est une situation sans précédent dans aucun peuple ».

Et d’ajouter : » Nous voyons sur les places 4 générations, le grand-père, son fils, le petit-fils et le son fils de son petit-fils également, et leur présence est motivée par la foi, la morale et les valeurs, et par la douleur et l’enthousiasme ».

M. Al-Houthi a noté que « manifester dans les places n’est pas une manifestation normale ou limitée à des fins politiques, mais fait plutôt partie du jihad de notre peuple pour le compte de Dieu Tout-Puissant ».

Il a affirmé : « Nous poursuivrons notre jihad et la réponse arrivera, si Dieu Tout-Puissant le veut ».

M. Al-Houthi a réitéré sa position en disant : « Nous n’abandonnerons jamais le peuple palestinien tant qu’il y aura une energie combattante en nous et tant qu’il y aura de la vie en nous, car avec nos vies nous portons la foi en Dieu Tout-Puissant ».

Il a conclu : « Notre cher peuple a obtenu, grâce à Dieu Tout-Puissant, l’honneur de la fierté et le salut de situations humiliantes, il ne compte pas interrompre son voyage djihadiste » ajoutant « notre peuple a porté la bannière du jihad pour l’amour de Dieu Tout-Puissant, et c’est pourquoi il continue ce jihad avec une tranquillité d’esprit et une assurance réelle: preuve d’une grande bénédiction de Dieu ».

