Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général de division Hossein Salami, a déclaré qu’Israël goûterait l’amertume de la vengeance de Téhéran pour ses actes vicieux et cruels.

Les sionistes ne peuvent pas échapper aux représailles et « ils verront quand, où et comment cela se produira », a indiqué le général Salami. La vengeance de l’Iran à l’assassinat par Israël d’Ismaïl Haniyeh à Téhéran se déroulera différemment.

« Israël et ses alliés ne devraient pas penser qu’ils vont frapper et s’enfuir, mais ils doivent savoir qu’ils seront punis et ne pourront pas s’enfuir », a-t-il précisé.

Évoquant la puissance et la grandeur de la nation iranienne, Salami a déclaré : « Nous sommes sûrs que nous allons en finir avec cette histoire par la grâce de Dieu. »

Le commandant en chef du CGRI a également évoqué les protestations massives contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, suite à son incapacité à obtenir la libération des captifs détenus à Gaza. « Les Israéliens sont incapables de poursuivre leur existence politique actuelle. »

« Les musulmans encerclent le régime sioniste usurpateur dans la bande usurpée et le cauchemar d’une réponse décisive de l’Iran fait trembler le régime jour et nuit », a-t-il fait noté.

« Ils ne peuvent pas continuer leur existence politique et nous voyons les signes clairs de la fin de leur existence politique. Leurs responsables sont déséquilibrés mentalement, ils sont perturbés et ils manifestent les nuits contre leur régime dans la capitale occupée », a déclaré Salami avant de souligner que la guerre s’est étendue aux territoires occupés.

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été assassiné à Téhéran le 31 juillet dernier. Il avait la veille assisté à la cérémonie d’investiture du président iranien Massoud Pezeshkian. Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a aussitôt promis une « réponse ferme » à ce crime.

Source: Avec PressTV