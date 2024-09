Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Mohamad Raad a déclaré qu' »Israël » s’érode de l’intérieur tout en mettant en garde contre son projet de vouloir étendre sa colonisation vers la totalité du monde arabe.

Il a rappelé que la décision que la Résistance a prise pour soutenir Gaza a été tout autant une mesure préventive destinée à protéger le Liban.

« Tous les sacrifices et les pertes que nous avons consentis dans cette orientation sont moindres par rapport au coût que nous aurions pu payer si l’ennemi était parvenu à réaliser ses objectifs à Gaza », a-t-il ajouté dans un discours prononcé ce mardi pour la cérémonie d’obsèques organisée dans la banlieue sud de Beyrouth.

« L’ennemi voudrait mettre fin à la résistance et imposer son diktat sur la bande de Gaza, en prélude à l’invasion de la Cisjordanie, pour en finir avec le contentieux sur al-Qods, les lieux sacrés et les territoires occupées en 1948, puis continuer ultérieurement à étendre sa colonisation en direction de la Jordanie, de l’Egypte, des pays du Golfe, de la Syrie, de l’Irak et la totalité du monde arabe », a-t-il affirmé.

En réponse aux menaces israéliennes d’étendre la guerre vers le nord, c’est-à-dire le Liban, Raad a assuré que « l’ennemi avance maintenant dans le temps perdu, peut-être même jusqu’aux élections américaines», jugeant qu’il est incapable de déclencher une guerre contre la résistance, « car son entité fera face encore plus à la perdition et à l’inconnu ».

Raad constate que « l’entité israélienne se déforme et s’érode de l’intérieur, et qu’elle est divisée, dispersée, fragmentée et en désaccord sur ses positions politiques, ses performances en matière de sécurité et sa réponse à la crise économique et financière ».

Et de conclure que la résistance sera certainement victorieuse, « parce qu’elle triomphe des valeurs humaines sans lesquelles l’humanité est inapte, et l’ennemi est vaincu même s’il pénètre et détruit tout ce qu’il a détruit à Gaza ».

