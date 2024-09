Citant des sources bien informées, Reuters a rapporté que « la direction flexible du Hezbollah, son vaste réseau de tunnels et son arsenal d’armes l’aident à résister aux frappes israéliennes ».

Trois sources proches des opérations du Hezbollah ont déclaré que la chaîne de commandement flexible du Hezbollah, ainsi que son vaste réseau de tunnels et l’énorme arsenal de missiles et d’armes qu’il a renforcé au cours de l’année écoulée, l’aident à résister aux frappes israéliennes sans précédent ».

Les sources ont souligné que « même si cela constitue un coup dur (la série d’assassinats des commandants de la résistance islamique, les attentats terroristes via Pagers contre des civils libanais), cela ne représente qu’une petite partie des forces du Hezbollah, dont un rapport du Congrès américain a estimé vendredi qu’il comptait entre 40 et 50 mille combattants ».

En plus des effectifs du Hezbollah, « celui-ci a réussi à transférer rapidement des missiles vers le Liban, en prévision d’un conflit à long terme », selon ces sources, ajoutant que « la résistance cherche à éviter une guerre totale ».

Dans ce contexte, Andreas Craig, maître de conférences à la School of Security Studies du King’s College de Londres, a déclaré : « La structure organisationnelle interconnectée du groupe a contribué à en faire une force très flexible ».

« C’est l’ennemi le plus redoutable qu’Israël ait jamais affronté sur le champ de bataille, non pas en raison de son nombre et de sa technologie, mais en raison de sa résilience », a décrit Craig.

À son tour, l’une des sources, a confirmé à l’agence que « les attaques de missiles du Hezbollah sont possibles, parce que la chaîne de commandement est restée opérationnelle même si le groupe a connu une brève période de chaos après l’explosion des Pagers ».

Dans ce contexte, les trois sources ont indiqué que la capacité de communication du Hezbollah est « soutenue par un réseau téléphonique fixe qualifié d’extrêmement important par le parti pour ses communications ».

Malgré les affirmations d’un certain nombre de responsables israéliens selon lesquelles « 50 % des capacités de missiles du Hezbollah ont été détruites , l’armée israélienne a reconnu que le Hezbollah dispose toujours de capacités de différents types ».

Source: Médias