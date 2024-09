Dans un contexte de tension, il est difficile de comprendre ce qui se passe réellement. L’anxiété ne mène nulle part. Ce qui est pertinent, c’est de prendre une grande inspiration et d’observer les événements pour saisir leur nature, leur cause, leur mode d’apparition et leur trajectoire future. L’ennemi n’a pas soudainement décidé d’ouvrir le feu. Soyons clairs : c’est nous qui avons ouvert le feu pour soutenir Gaza. Et lorsque nous l’avons fait, nous n’avons pas agi comme des enfants du quartier cherchant à se venger d’une insulte contre un proche. Non, nous l’avons fait en toute connaissance de cause, pleinement conscients que l’essence même de l’action de la Résistance, et son objectif principal, est de travailler à l’élimination de l’entité d’occupation. Certes, cet objectif peut sembler irréaliste pour beaucoup, mais il est bien ancré dans l’esprit de certains dans cette région, avec le Hezbollah en tête. Cet objectif nécessite naturellement une coopération étroite avec le peuple de cette terre, c’est-à-dire avec les Palestiniens. C’est pourquoi les relations entre la Résistance au Liban et ceux qui combattent l’ennemi à l’intérieur de la Palestine ont vu le jour et se sont développées. Par conséquent, quiconque pensait que la Résistance au Liban resterait les bras croisés face à ce qui se passe à Gaza est soit naïf, soit aveugle.

La stratégie de la Résistance sur le front nord repose sur l’intensification de la guerre d’usure contre l’armée d’occupation, afin de l’empêcher de concentrer tous ses efforts sur Gaza et son peuple, tout en érodant son front intérieur. Cette opération, sans précédent dans l’histoire du conflit arabo-israélien, a contraint près d’un quart de million de colons à vivre dans l’insécurité. La moitié d’entre eux a été entièrement déplacée des colonies, tandis que l’autre moitié endure des conditions extrêmement difficiles depuis le 8 octobre dernier. Tout au long de cette période, la confrontation a imposé des règles précises, empêchant l’ennemi de riposter en dehors des limites fixées par la Résistance. Le Hezbollah a payé un prix élevé, tant en termes de pertes humaines que logistiques, et a dû gérer la situation de quelque 100 000 Libanais déplacés des villages de la ligne de front. Pendant plus de onze mois, ce plan a bien fonctionné, malgré les efforts de l’ennemi. Lorsqu’il a compris qu’un cessez-le-feu au nord ne serait possible qu’avec un cessez-le-feu au sud, l’ennemi a décidé de changer les règles du jeu.

Depuis plusieurs semaines, Netanyahou et un grand nombre de responsables politiques et militaires ont constaté que la guerre de Gaza était dans l’impasse. Il n’y avait aucune possibilité de récupérer des prisonniers ni d’éliminer efficacement le Hamas. Ils ont donc ajouté la question du nord à la liste des objectifs. Il n’y avait plus aucune chance opérationnelle de récupérer les prisonniers ou d’éliminer efficacement le Hamas. Il était donc nécessaire de revoir la «liste des objectifs» en introduisant la question du front nord sur la table. Netanyahou a choisi un moment où aucune opposition ne pouvait se manifester, ni au sein du gouvernement ni en dehors. Même ceux qui s’opposaient à sa politique à Gaza l’accusaient de faiblesse face au Hezbollah, ce qui a facilité son coup double : faire taire les débats sur Gaza et justifier la poursuite de la guerre par l’objectif de rapatrier les colons.

Les États-Unis misent sur des pressions internes pour intensifier la pression sur le Hezbollah afin qu’il cesse de soutenir Gaza.

Pour information, Netanyahou ne cherchait pas à fuir un accord à Gaza, mais à détourner l’attention de son projet global dans la région (nous reviendrons prochainement sur les détails des plans qu’Israël élabore, en coopération avec des États arabes et des acteurs occidentaux, pour une occupation durable de la bande de Gaza, notamment dans la zone s’étendant du sud de Netzarim jusqu’au nord). Cependant, aujourd’hui, il agit comme s’il disposait d’une légitimité intérieure suffisante pour entrer en guerre contre le Liban, bénéficiant du soutien américain et du soutien semi-public de ses alliés arabes, qui reprochent à Israël son échec passé à éliminer le Hezbollah.

Lorsque Netanyahou a décidé de modifier les règles d’engagement au nord, il n’a rien apporté de nouveau. Il a simplement suivi le même principe qu’il avait adopté à Gaza, croyant que la pression militaire suffirait à faire reculer l’adversaire. Il a cependant ajouté un élément dangereux concernant notre front : l’ennemi, en coopération avec les États-Unis et avec des pays européens et arabes, tente d’impliquer des groupes libanais et certains opposants syriens dans une campagne qu’il souhaite voir prendre la forme d’un soulèvement exigeant de la Résistance un cessez-le-feu. Nous allons entendre de plus en plus de voix proclamer que le Liban n’a pas d’intérêt à «soutenir Gaza», certaines forces estimant que le Liban n’est de toute façon pas concerné par ce qui se passe en Palestine.

Mais Israël n’est pas toujours stupide. Fort de son expérience du Liban, à la fois en ce qui concerne les capacités de la Résistance et celles de ses alliés auxquels elle a rendu de grands services, il sait que vaincre le Hezbollah nécessite bien plus que des déclarations et des slogans. C’est ce qui a poussé l’ennemi à lancer un programme sécuritaire et militaire spécifique et progressif, avec une puissance de feu intense, dans le but d’accomplir les objectifs suivants :

Premièrement, infliger des frappes sévères au corps dirigeant militaire du parti et tenter de cerner Sayed Hassan Nasrallah par ce qu’Israël considère comme un processus consistant à lui «couper les bras». Cette opération repose sur la théorie de l’ennemi selon laquelle Sayed Nasrallah doit subir un grand choc et une perte d’équilibre pour que le parti puisse être poussé à reculer.

Deuxièmement, il cherche à faire comprendre au parti, à la Résistance et au public qu’Israël est capable d’atteindre tous les objectifs qu’il souhaite et qu’il ne se limite pas à des opérations localisées, mais qu’il peut mener des frappes de grande envergure comme celles réalisées dans les dernières heures, dans le but de provoquer ce que l’ennemi considère comme un tremblement de terre affectant toutes les structures du Hezbollah, entraînant une forte pression qui pousserait le parti à se retirer.

Le problème d’Israël ne réside pas dans son incompréhension de la Résistance, mais dans son incompréhension persistante de la nature de son ennemi et de ses centres de force.

Troisièmement, l’ennemi adopte le principe «choc et effroi», à travers des opérations de bombardement brutales comme celle réalisée hier, avec une intention claire de frapper directement les maisons et les centres résidentiels où se trouvent des civils, de tuer des dirigeants civils du parti dans les villages, de terroriser les habitants survivants… Tout cela dans le but de créer de la confusion, accompagnée du déplacement d’environ un demi-million de personnes loin de leurs maisons et de leurs villages, avant que les médiateurs ne viennent nous présenter les conditions de reddition en brandissant le même slogan : «Que vous importe Gaza, cessez le front de soutien, laissez vos familles retourner dans leurs villages, et engageons-nous dans des arrangements qui permettront à Israël de garantir le retour des colons dans leurs maisons».

Revenons à ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures, qui ont été marquées par des événements dont il convient d’examiner la nature avant d’en évoquer les conséquences. Il n’est pas superflu, pour quiconque se sent concerné par ces événements, de se souvenir ou de consulter les archives, de relire et de passer en revue tout ce que l’ennemi a fait entre le 12 et le 16 juillet 2006. On y trouvera des correspondances qui ne se limitent pas aux déclarations, mais s’étendent aux attentes de l’ennemi quant aux résultats de ses frappes militaires. Bien que la vague d’attaques actuelle soit différente en termes de nouvelles technologies, d’opérations de sécurité complexes ou d’intensité de la puissance de feu, les dirigeants ennemis se sont exprimés hier soir sur la destruction des capacités de la Résistance, affirmant qu’ils étaient sur le point de remporter la victoire. En interprétant de manière erronée – et très erronée – la nature de la riposte de la Résistance hier, qui a lancé des salves de roquettes contre des colonies situées au cœur de la Palestine occupée, les dirigeants israéliens répètent la même erreur que lors de l’expérience de 2006.

Ce qu’il est essentiel de comprendre, c’est que l’ennemi n’a aucune créativité en dehors de la logique du massacre. Il n’a pas bien retenu la leçon, ni appris que l’essentiel est de construire une stratégie réalisable. Il reste le même monstre que nous connaissons bien depuis la création de l’entité, et nous avons appris à mieux le connaître à travers tout ce qu’il a fait depuis 1978. Pourtant, il continue de tenter sa chance, se figurant qu’il est capable d’imposer les conditions de reddition qu’il propose à la Résistance.

Nous savons que l’ennemi prépare des opérations brutales supplémentaires et se prépare à des actions où il montrera son expertise dans les opérations de commando, les assassinats de précision, ainsi que dans les bombardements soudains et les opérations offensives rapides. Il est capable de maintenir ses avions de guerre dans les airs 24 heures sur 24 et bénéficie d’un soutien américain qui ne se limite pas à la fourniture d’armes, mais inclut également un soutien en matière de renseignement et une coopération dans les plans opérationnels. Il laisse entendre qu’à certains moments, il ouvre la voie aux intermédiaires (qui portent tous un message israélien unique) pour contraindre la Résistance à accepter des conditions garantissant la séparation du front libanais de Gaza et ouvrant la porte à des arrangements différents dans le sud.

L’un des problèmes de la Résistance aujourd’hui est qu’il y a au Liban des personnes qui vivent à ses côtés, mais qui ne comprennent toujours pas ses fondements et son processus décisionnel. Quant au problème de l’ennemi, il ne se limite plus à l’incapacité de reconnaître la nature du Hezbollah, mais consiste à ne pas comprendre que ce qu’il doit faire n’est pas simplement compter les tirs isolés qui sortent de certains points de résistance, mais se préparer réellement à quelque chose qu’il n’a jamais expérimenté auparavant, où il sera confronté à ce qu’il n’aurait jamais imaginé. À ce moment-là, il sera contraint de chercher fébrilement des explications pour ses soldats et ses colons, avant de quérir un intermédiaire pour frapper à la porte de la Résistance jour et nuit, suppliant pour un cessez-le-feu!

Ibrahim al-Amine: rédacteur en chef du quotidien libanais al-Akhbar

Sources : Al-Akhbar via Le Cri des Peuples, via Réseau international