Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a souligné que « la bataille est une seule bataille car l’agression contre le peuple libanais s’inscrit dans le cadre de l’agression contre le peuple palestinien ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué, dans un discours télévisé ce jeudi, que « le casier judiciaire de l’ennemi à Gaza est énorme et sans précédent dans la qualité et la méthode du crime, associé à l’ampleur de l’échec à atteindre les objectifs ».

Evoquant l’agression contre le Liban, il a estimé que « la force du Hezbollah, de sa structure de moudjahidines fidèles, de son soutien populaire fort et conscient, sont aujourd’hui plus forts que jamais », ajoutant que « l’objectif israélien de l’escalade au Liban est d’empêcher le Hezbollah de soutenir Gaza et le peuple palestinien. Cela ne sera pas réalisé. »

Le chef du mouvement Ansarullah a exprimé sa confiance dans la défaite de « l’ennemi israélien s’il lance une opération terrestre au Liban », soulignant que « le Hezbollah répond de manière forte et croissante aux attaques de l’ennemi israélien, et il dispose d’énormes capacités militaires et balistiques capables d’atteindre toutes les régions de la Palestine occupée ».

Sayye Al-Houthi a fait référence au Front de soutien irakien, qualifiant ses opérations « d’ importantes et d’influentes ».

Dans son discours télévisé, sayyed Abdel-Malik al-Houthi a annoncé que « les forces armées yéménites ont mené cette semaine des opérations via 39 missiles balistiques- ailés et drones », soulignant que « le Yémen n’hésitera jamais à soutenir Gaza, la Palestine , et soutenir et coopérer avec le Liban et le Hezbollah ».

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, Mohammad Al-Atfi, a affirmé que Sanaa « n’épargnera pas les convois ennemis de missiles balistiques, hypersoniques et ailés et de drones », soulignant « qu’il faut continuer à diriger des frappes douloureuses contre les convois et contre la profondeur de l’entité d’occupation israélienne ».

Source: Médias