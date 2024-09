Le commandant des Gardiens de la révolution en Iran, le général Hossein Salami, a souligné que « si les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France et tous les fronts affiliés aux démons du monde s’étaient unis, ils n’auraient jamais pu vaincre le Hezbollah ».

Le général Salami a souligné que « cette fois encore, le Hezbollah sortira victorieux, comme avant, et contrecarrera les plans de l’ennemi ».

Concernant Gaza, il a déclaré : « Nous sommes certains que le peuple palestinien remportera bientôt une merveilleuse victoire », à la lumière de la guerre continue dans la bande de Gaza.

À son tour, le commandant adjoint des Gardiens de la révolution, le général de brigade Ali Fadawi, a déclaré lors de son discours à Téhéran devant de grandes foules participant aux marches de soutien à la Palestine et au Liban, que « le Hezbollah est toujours victorieux et infligera une défaite écrasante contre l’ennemi israélien s’il lance une agression terrestre contre le Liban ».

Il a ajouté : « Les puissances mondiales les plus malveillantes, en particulier les États-Unis, les pays européens et l’entité sioniste, font face au Front du Droit ».

Il y a quelques jours, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré depuis New York que l’occupation israélienne n’atteindra pas ses objectifs et » recevra une réponse à ses crimes », soulignant que « les efforts de l’occupation israélienne pour créer des tensions dans la région sont extrêmement dangereux et constituent une menace pour l’ensemble de la communauté internationale ».

Il est à noter que l’Iran, ses dirigeants, son gouvernement et son peuple, confirment leur soutien aux peuples libanais et palestinien face à la brutalité israélienne, condamnant les crimes israéliens commis avec le soutien des États-Unis d’Amérique.

Source: Médias