Le Hezbollah a annoncé le martyre du grand commandant jihadique Ali Karaki (Abou al-Fadl), le responsable de terrain pour le commandement du front du sud.

Dans son communiqué, il a précisé que le martyr a succombé dans le raid israélien criminel sur Haret Hreik perpétré le vendredi 27 septembre contre le quartier Haret Hreik dans la banlieue sud de Beyrouth, au cours duquel le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah s’est élevé en martyr.

« Il s’est élevé en martyr dans le raid sioniste criminel sur Hzret Hreik en compagnie du Hussein de notre temps, et du plus grand de nos commandants, le secrétaire général du Hezbollah. Quel grand honneur. »

Le texte précise que le martyr avait commandé les combattants de la résistance islamique à partir de l’an 1982, lors de l’invasion israélienne du Liban. Il a par la suite dirigé et fait part à tous les combats héroïques contre l’ennemi sioniste jusqu’à son rôle historique lors de la libération en l’an 2000 et puis lors de la victoire divine en 2006. Il a été le responsable direct et sur le terrain du commandement du front du sud dans tous ses axes et ses unités dans le front de soutien depuis le 8 octobre 2023 et jusqu’à son martyre ».