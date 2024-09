Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré dimanche soir que « les crimes de l’entité sioniste ne resteraient pas sans réponse ».

Pezeshkian a déclaré lors de la session du Cabinet iranien que « l’entité sioniste , avec le crime de l’assassinat de Sayyed Hassan Nasrallah, a prouvé une fois de plus qu’il ne respecte aucune norme internationale », ajoutant que « l’expérience historique a démontré que les mouvements de résistance ne disparaîtront pas en assassinant leurs dirigeants et il y en a d’autres prêts à hisser le drapeau et à poursuivre la voie ».

Il a également souligné que « les affirmations des Etats-Unis et des pays européens selon lesquelles il serait possible de parvenir à un accord de cessez-le-feu si l’Iran s’abstenait de répondre à l’assassinat du martyr Haniyeh à Téhéran sont fausses », soulignant que « donner l’opportunité à ces criminels les encourage à commettre des actes criminels ».

Pezeshkian a ajouté que « les résistants ne doivent pas être laissés seuls pour que l’entité israélienne continue ses crimes et attaque les uns après les autres les pays de l’axe de la résistance, tuant des femmes, des enfants et des innocents ».

Le président iranien a appelé les pays arabes et islamiques à assumer leur responsabilité de cette tragédie que vit la région, soulignant que « ces pays ne doivent pas rester les bras croisés devant les crimes de l’entité sionsite, car ils mettent en danger la sécurité de la région ».

Le sang de Sayyed Nasrallah annoncera la victoire de la vérité

À son tour, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré : « Sayyed Hassan Nasrallah était le chef de la première force arabe à vaincre les sionistes de notre époque ».

Araqchi a affirmé que « sayyed Nasrallah avait dans son palmarès l’honneur de récupérer les terres libanaises occupées des griffes de l’ennemi », ajoutant que « sayyed Nasrallah a réfuté lors de la guerre de Juillet le mythe de l’invincibilité de la machine militaire occidentale ».

Il a noté que « sayyed Nasrallah a progressivement, pendant trois décennies, transformé le rêve de l’entité satanique en cauchemar », ajoutant que « sayyed Nasrallah a gagné l’honneur du martyre pour le bien d’alQods, comme il l’a toujours voulu ».

Il a souligné qu’il ne fait aucun doute que « le sang de Sayyed Nasrallah annoncera la victoire de la vérité sur le mensonge ».

Aujourd’hui, le commandant de la Force alQods des Gardiens de la révolution iraniens, le général de brigade Ismail Qaani, a présenté ses condoléances pour le martyre du secrétaire général du Hezbollah, le martyr Sayyed Hassan Nasrallah, soulignant que « l’Iran restera aux côtés du Hezbollah jusqu’à la libération d’alQods ».

