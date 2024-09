Plus de 105 martyrs et 359 blessés ont succombé le dimanche 29 septembre dans les raids israéliens meurtriers sur plusieurs régions libanaises, qui se poursuivent pour le 7eme jour consécutif.

Selon le ministère libanais de la Santé, les chiffres des victimes sont distribués comme ci-suit.

Hermel : 33 martyrs et 97 blessés.

Saïda : 32 martyrs et 53 blessés.

Le casa de Tyr : 16 martyrs et 115 blessés

Bekaa : 9 martyrs et 42 blessés.

Bint Jbeil : 5 martyrs et 10 blessés.

Nabatiyeh : 7 martyrs et 40 blessés.

Ghobeyri dans la banlieu sud de Beyrouth : 3 martyrs et 2 blessés.

Ghobeyri

Le ministère de la Santé a rendu compte que 14 secouristes et ambulanciers sont tombés en martyrs en deux jours dans les raids sur les dispensaires des localités Taybeh, Deir Siryane, Terdebba et Houmine al-Fawqa au sud du Liban ainsi que sur l’hôpital al-Mortada à Baalbek.

Ce matin, un raid a frappé un appartement dans le quartier al-Cola à Beyrouth tuant 4 personnes dont 3 responsables du Front populaire de libération de la Palestine : Mohamad Abdel Al-Al, membre du bureau politique et responsable de sa direction militaire et sécuritaire, Imad Awde, le commandant de la direction militaire, et Abdel Rahman Abdel Adl-Ad.

Cola

Les martyrs Mohamad Abdel Al-Al et Imad Awde,

Le Hamas a pour sa part annoncé le martyre de Fatah Charif Abou al-Amine, le membre de commandement du mouvement à l’extérieur et le dirigeant de son bras militaire au Liban. « Il a succombé dans un attentat terroriste contre lui et sa famille dans un raid contre leur maison dans le camp al-Bas au sud du Liban », selon le communiqué du Hamas. C’est la première fois que ce camp est frappé, précise l’agence libanaise d’information ANI.

Le martyr Fatah Charif Abou al-Amine

De même, 5 membres de la Défense civile de l’Organisation de Santé islamique sont tombés en martyrs dans un raid contre leur centre à Sohmor à l’aube de ce lundi.

Les raids ennemis israéliens ont visé ce matin aussi le passage frontalier Jdaïdet-Yabous à la frontière avec la Syrie.

Dans la matinée, il est question de raids sur une maison dans la localité de Teir Harfa dans le casa de Tyr, sur une voiture à Arzoune, et sur le quartier Chiah dans la banlieue sud de Beyrouth.

Source: Divers