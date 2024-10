La résistance islamique bras armée du Hezbollah a lancé pour la seconde fois une opération contre la base Glilot qui abrite l’Unité des renseignements militaire 8200 et le siège du Mossad dans la banlieue de Tel Aviv. A l’appel « Labbayka ya Nasrallah », à tes ordres Nasrallah, elle a assuré avoir tiré des missiles de type Fadi-4, selon son communiqué qui a précisé que cette opération fait partie de la « série des opérations Khaibar ».

Confusion des médias israéliens

Les médias israéliens ont fait preuve de beaucoup de confusion en rapportant les faits, compte tenu surtout de la censure militaire qui leur est imposé. Certains ont rapporté que 10 roquettes ont été détectées sur Gush Dan dans la région de Tel Aviv. L’organisation de radiodiffusion israélienne a dit que 3 missiles balistiques ont été tirés en direction de la région de Tel Aviv. Tandis que le Yedioth Ahronoth a dit qu’ils étaient 5.

Même amalgame pour les missiles qui se sont écrasés: d’aucuns médias ont dit qu’une roquette s’est écrasée sur HaSharon à l’est, d’autres ont dit qu’un projectile s’est écrasé sur l’autoroute 6 connu sous l’appellation « Trans Israel » qui relie le nord au sud. D’autres ont parlé des éclats des anti aérien lors de l’opération d’interception.

A l’est de Tel Aviv

Certains médias ont dit qu’il a eu plusieurs blessés dans la région de Tel Aviv alors que d’autres n’en ont évoqué qu’un seul.

Pour sa part, le porte-parole de l’armée d’occupation a fait état de sirènes d’alerte dans les régions de Gush Dan, Yarkon, et Samarie puis d’une certains nombre de roquettes depuis le Liban dont certaines ont été interceptées. Mais de part et d’autre, dans les médias et les communiqués officiels, ce qui s’est passé dans la base Glilot n’a pas du tout été abordé.

Ce qui est sûr selon al-Jazeera, plusieurs millions d’Israéliens sont restés dans les abris. Et des feux se sont déclarés. « Le commandement du font interne de l’armée israélienne a imposé des restrictions dans le centre d’Israël, à Jérusalem, dans les colonies de la Cisjordanie et à Tel Aviv et ses banlieues, en raison de la situation sécuritaire », ont rapporté les médias, après les tirs de longue portée du Hezbollah. Sans plus de précision.

Vidéo de l’autoroute 6 à l’est de Tel Aviv

Cette opération était la 7eme de ce mardi 1er Octobre. Les précédentes avaient été menées après l’annonce du cabinet ministériel restreint israélien qu’il avait donné son accord en vue « d’une offensive terrestre limitée dans le sud du Liban », au moment où l’armée d’occupation menait des raids aériens et des bombardements d’artillerie, d’obus de phosphore et d’obus de chars sans répit sur les différentes régions libanaises du sud du Liban, dont: Wadi Bargaz, les périphéries de Kawkaba, Rachaya al-Fakhar, Kfar Kela, al-Khiam, Nahr Balat, le Litani, entre Zawtar et Deir Siriane, Blida , Bint Jbeil, al-Tayri, Kounine, la vallée d’al-Khiam jusqu’aux hauteurs de Kafarchouba…

Opérations sur toute la Galilée

Les 6 opérations avaient ciblé plusieurs sites israéliens de la Galilée. Après minuit, la résistance avait revendiqué des tirs d’obus d’artillerie sur l’entrée de la colonie de Shtula.

Les médias israéliens ont fait état que des sirènes d’alerte ont retenti à Misgav Am dans le Doigt de Galilée, et qui venait d’être déclarée zone militaire fermée, puis à Zar‘it en Galilée occidentale, puis à Meron en Haute Galilée.

Vers 4 heures et demi, de nouveau, les sirènes d’alerte ont retenti à Metulla dans le Doigt de Galilée, puis à Safed et Avivim en Galilée occidentale, puis de nouveau dans la colonie de Metulla et il a été question que des roquettes y sont tombées.

A partir de 7 :40 la résistance a revendiqué 5 opérations de suite, toutes contre des mouvements ou des rassemblements de soldats : deux en une heure d’intervalle contre la colonie de Metulla à l’aide d’obus d’artillerie puis de salve de roquettes ; dans la colonie d’Avivim vers 8 :55, dans la colonie de Rush Bina vers 10 :00 à l’aide de salves de roquettes, et dans la caserne Dovev à l’aide d’un projectile Falaq-2 vers 10 :30.

A partir de midi, les sirènes d’alerte ont repris de plus bel : dans la colonie de Metulla, puis celles de Yiftah, al-Malikiya, Ramot Naftali, et Dishon en Galilée ; celles de Shtula, Aven Menahem, Zar‘it, et Shomera en Galilée occidentale ; puis celles Kfar Giladi, Misgav Am et Kfar Yuval dans le Doigt de Galilée, d’après les médias israéliens.

Dans la 8eme opération anti israélienne, la résistance a évoqué les tirs de 32 roquettes Katiouchas qui ont visé les deux positions Ramtha et Samaqa dans les collines libanaises occupées de Kafarchouba. Son communiqué indique qu’elle fait partie de la « série des opérations Khaybar ».

Les 9eme et 10eme opérations de la résistance ont eu lieu, en même temps, vers 13 :40. Elles ont de nouveau visé deux rassemblements de soldats dans les deux colonies de Metulla et Kfar Giladi, ciblés via des obus d’artillerie. La chaine 12 israélienne a constaté que les tirs en direction de cette colonie n’ont pas connu de répit.

A partir de 15 :49, les médias israéliens ont rendu compte de sirènes d’alerte qui ont retenti à Shlomo et Betset en Galilée occidentale, puis à Ras Naqoura en Galilée occidentale, puis à Naharia jusqu’à Kiryat Ata au nord de Haïfa en passant par Akka (Acre) , puis dans la région de Krayot au nord de Haïfa.

La 11ème opération de la résistance qui a eu lieu vers 17:00 a visé la base Sde Dov dans les banlieues de Tel Aviv , au moyen d’une missile Fadi-4. Elle a été lancée à l’appel « Labbayka ya Nasrallah », et fait partie de la « série d’opération Khaïbar », selon le communiqué de la résistance.

Vers 18:35, une 12ème opération est annoncée, contre la base israélienne maritime à Naqoura, avec des salves de roquettes.

Pour sa part, le responsable médiatique du Hezbollah, Mohamad Afif a démenti les informations selon lesquelles il y a eu un affrontement terrestre entre les combattants de la résistance et les forces de l’occupation. « Nous sommes prêts pour la confrontation avec les forces ennemies si elles osent entrer dans les territoires libanais », a affirmé Afif.

Source: Divers