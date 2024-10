Israël a subi une attaque d’une ampleur sans précédent de la part de l’Iran qui a tiré quelque 200 missiles « en riposte à l’assassinat du chef du Hamas sur son sol Ismail Haniyeh, du secrétaire général du Hezbollah son éminence sayed Hassan Nasrallah, et du général du CGRI Nilouforouchane », selon le communiqué des Gardiens de la révolution.

Tout a commencé vers 19 :30, alors que Tel Aviv venait de subir une opération de tirs de feu dans sa gare de trains, lorsque deux Palestiniens ont ouvert le feu sur les gens tuant 8 Israéliens et en blessant d’autres.

Tout-à-coup, les sirènes d’alerte ont commencé à retentir à Dimona dans le Néguev au sud, puis jusqu’à Haïfa au nord puis dans la région de la mer morte.

A peine le porte-parole de l’armée d’occupation Daniel Hagari annonçait qu’une attaque de missiles en provenance de l’Iran était en cours demandant aux millions d’Israéliens de se rendre dans les abris, le ciel israélien s’est couvert de missiles qui ont commencé à pleuvoir, en quelque minutes . 1860 sirènes ont retenti sur la totalité de l’entité jusque dans la région de la Cisjordanie occupée.

La chaine 13 israélienne a indiqué que le Premier ministre benjamin Netanyahu se trouve depuis des heures aux côtés de ses minitres dans un lieu souterrain blindé dans la ville d’al-Qods.

Dans un premier moment, les médias israéliens ont fait état de 100 missiles sur le centre et le sud. Puis de 400.

Il est question qu’un bâtiment a été touché à Tel Aviv, que des missiles se sont abattus dans la région de la ville sainte d’al-Qods, et au sud de la Palestine occupée.

Feu dans la plateforme d’Ashkelon

Des images ont montré un incendie sur la plateforme gazière d’Ashkelon. Un feu a été vu depuis la plage de Gaza où des scènes de liesse ont éclaté parmi les rescapés du génocide israélien qui a tué plus de 42 000 Palestinien depuis près d’un an.

Tous les vols de l’aéroport Ben Gourion ont été mutés vers d’autres pays. Le trafic ferroviaire a été arrêté.

Les explosions dont ceux des opérations d’interception des missiles via le Dôme de fer ont été entendues jusqu’en Jordanie.

Trois bases frappées

La télévision iranienne a été la première à annoncer une première vague de l’attaque contre Israël indiquant que d’autres sont probables. Rendant compte de 250 missiles.

La délégation iranienne à l’ONU a mis en garde « Si Israël riposte à l’attaque et commet des actions vicieuses notre riposte sera destructrice ».

Par la suite, les Gardiens de la révolution ont publié un communiqué indiquant avoir « frappé des cibles militaires », indiquant que l’attaque a été décidée par le Conseil suprême de la sécurité nationale et avec le soutien de l’armée iranienne.

« Toute riposte israélienne à cette opération sera contrée par des attaques plus destructrices », a averti le texte qui a conclu : « Nous avons visé des sites militaires et sécuritaires au cœur des territoires occupés et les détails seront fournies ultérieurement ».

Dans un deuxième communiqué, les Gardiens ont précisé avoir frappé 3 bases militaires à proximité de Tel Aviv: la base de Nevatim qui abrite les F-35, la base Netzarim pour les F-15 à partir de laquelle les avions ont décollé pour assassiner le sayed martyr sayed Nasrallah, et la base Tal Nov à proximité de Tel Aviv.

La télévision iranienne a indiqué que ce sont des missiles hypersoniques de type Fateh qui ont été utilisés dans l’attaque.

Scènes de liesse à Téhéran

Black-out médiatque israélien

Le porte-parole de l’armée d’occupation Daniel Hagari a déclaré que « la riposte à l’Iran sera différente cette fois-ci ». « Cette attaque aura des répercussions et nous avons des attaques d’attaque et nous prendrons la décision convenable le moment convenu », a-t-il ajouté. Après avoir indiqué qu’aucune autre menace aérienne depuis l’Iran, il a demandé aux Israéliens de sortir des abris, leur demandant de ne pas diffuser ou partager des documents ou des images sur les endroits où les missiles se sont abattus ».

L’armée d’occupation a rendu compte de 180 missiles tirés depuis l’Iran indiquant qu’il y a eu des tués et des blessés au centre et au sud de l’entité.

