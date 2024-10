Des raids d’une violence inouïs ont frappé dans la nuit de jeudi à vendredi la banlieue sud de Beyrouth. Les quartiers visés sont al-Hadath, l’artère sayed Hadi Nasrallah, Rweiss et Mreyjeh.

Les explosions ont été entendues dans la capitale. Des raids israéliens ont été menées simultanément dans la Bekaa à l’est du pays. Un autre raid a visé la périphérie du passage frontalier avec la Syrie al-Masnaa et l’autoroute internationale entre le Liban et la Syrie a été coupée.

L’agence nationale de l’information a dénombré 10 raids sur la banlieue. Des médias libanais en ont recensé 13. Des sources sécuritaires ont indiqué que l’ampleur des raids était plus importante que celle des raids qui ont tué le martyr sayed Hassan Nasrallah.

L’expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera Elias Hanna a affirmé que l’absence d’explosions successives montrent que les cibles frappées dans la banlieue sud ne sont pas des dépôts d’armes. Contrairement aux allégations du porte-parole de l’armée d’occupation.

Détruire l’économie de la banlieue

Selon le quotidien libanais al-Akhbar l’ennemi frappe l’économie de la banlieue sud.

Il a rendu compte que deux raids israéliens ont détruits deux entrepôts : celui de peinture « Omega » dans la localité d’Al-Kafa’at, et le second est l’usine « Al-Waleed Plast » de fabrication d’outils en plastique dans la localité de Sainte-Thérèse.

D’autres raids ont détruit un terrain de football, un immeuble résidentiel et commercial du marché Moawad datant des années 1960, et plusieurs immeubles dans la localité de Sainte Thérèse qui comprend des appartements résidentiels, de grandes salles d’exposition commerciales spécialisées dans la vente d’appareils électroménagers et d’équipements industriels, ainsi qu’un grand supermarché.

« Aucune cible militaire ne se trouve dans la banlieue sud de Beyrouth. Ce sont des tentatives de faire payer à la région ses choix politiques et de la priver de ses atouts économiques. Les allégations selon lesquelles il y a des dépôts d’armements ne sont que des prétextes pour frapper l’économie de cette région et de séparer les commerçants de l’environnement de la résistance », a écrit al-Akhbar.

Dans l’après-midi de jeudi un raid israélien avait frappé un dépôt situé aux confins avec l’aéroport international de Beyrouth.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la banlieue sud de Beyrouth avait fait l’objet de 17 raids aériens et depuis des vedettes maritimes.

Selon un bilan du ministère de la Santé, 37 personnes sont tombées en martyrs et 151 ont été blessées durant les 24 dernières heures.

