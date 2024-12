Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a estimé mercredi que »la mobilisation et l’unité immédiates et efficaces des pays de la région sont nécessaires pour mettre fin à l’agression israélienne et à la destruction de la Syrie ».

Araqchi a souligné dans un tweet sur la plateforme X que « l’entité occupante a violé l’accord de 1974 et la résolution n° 350 du Conseil de sécurité en détruisant la quasi-totalité des infrastructures militaires et civiles en Syrie, sans compter l’occupation davantage de terres syriennes ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a critiqué la performance du Conseil de sécurité concernant ce qui se passe en Syrie, déclarant : « Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est principalement responsable de mettre fin à toute agression illégale, est devenu un spectateur passif en raison de l’obstruction américaine ».

Araqchi a souligné que « les voisins de la Syrie, ainsi que les mondes arabe et islamique, ainsi que tous les États membres des Nations Unies soucieux de l’État de droit et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, ne peuvent rester indifférents. »

Mercredi soir, l’armée d’occupation israélienne a annoncé la saisie de chars, d’armes et de munitions syriens inutilisés lors d’incursions à proximité de la zone tampon.

Le site israélien Wallah a rapporté que « la restauration de l’armée syrienne coûtera des centaines de milliards et s’étendra sur toute une génération ».

Ceci après que l’armée d’occupation israélienne a annoncé qu’elle a attaqué, au cours des dernières 48 heures, la majorité des stocks d’armes stratégiques en Syrie, dans le cadre de ce qu’elle a appelé l’opération Flèche Al-Bashan.

Par ailleurs, les estimations de l’armée israélienne indiquaient, mardi soir, « qu’entre 70 et 80 % des capacités militaires de l’armée syrienne ont été détruites ».

Source: Médias